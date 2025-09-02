Cuando el boom cinematográfico de "El pequeño ruiseñor" llegó a los cines Barrueco de Zamora

Fue un auténtico boom cinematográfico en España que, por supuesto, llegó a Zamora. Hablamos de la película "El pequeño ruiseñor" protagonizada por Joselito. Su estreno fue en 1956 y se convirtió en la película que lo lanzó a la fama hasta consolidar al niño como una estrella del cine musical de España y de otros países de habla hispana, así como de Francia, Italia e incluso el mercado árabe.

El film llegó a los Cines Barrueco de Zamora convirtiéndose en una de las películas más vistas de la década de la mano del director Antonio del Amo.

"El pequeño ruiseñor" fue la primera de tres películas (la "trilogía del ruiseñor"), seguidas por Saeta del ruiseñor (1957) y El ruiseñor de las cumbres (1958), todas ellas con un éxito comparable. La película fue un acontecimiento, con un impacto significativo en el cine español de la época que recogían las páginas del entonces EL CORREO DE ZAMORA a través de crónicas de este tipo dada la respuesta del público en los cines Barrueco.

Edición de papel EL CORREO DE ZAMORA hace 68 años, el 03/09/1957 / Hemeroteca

A pesar de que Joselito parecía ser un niño pequeño, ya era un adolescente de 13 años cuando protagonizó la película, con la que consiguió un éxito desbordante.

Joselito. / Mercury Films

Cuando Zamora tenía cinco cines

Ni uno como en la actualidad ni dos como hace unos años. Zamora llegó a contar hasta con cinco cines en la edad del oro del invento de los hermanos Lumiére. El primero de todos fue el Teatro Principal (1913) que fue la primera sala de cine de la ciudad. Le siguieron el Nuevo Teatro (Ramos Carrión) en 1916, el mítico Barrueco (1943), Cinema Valderrey (1950) reconvertido en Cine Pompeya en 1970 y Arias Gonzalo (1960). Además existían otras dos salas privadas: “Los Luises”, que regentaban los claretianos del Colegio Corazón de María, y el Claudio Moyano.