Programa Renaturaliza
Acondicionamiento de un nuevo jardín público junto a la muralla de Zamora
La actuación del programa Renaturaliza se lleva a cabo en una parcela junto a la cuesta del Mercadillo
A. F.
El Ayuntamiento de Zamora ha comenzado, en el marco del programa Renaturaliza, el acondicionamiento del jardín situado junto a la cuesta del Mercadillo de 1.237 metros cuadrados expropiado a un particular.
Se trata de una nueva zona verde junto a la muralla en la que los antiguos árboles de gran porte y en mal estado se sustituirán por vegetación menos invasiva que permita tener una mejor visión de la fortificación de la ciudad.
