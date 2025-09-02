Acondicionamiento de un nuevo jardín público junto a la muralla de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha comenzado, en el marco del programa Renaturaliza, el acondicionamiento del jardín situado junto a la cuesta del Mercadillo de 1.237 metros cuadrados expropiado a un particular.

Se trata de una nueva zona verde junto a la muralla en la que los antiguos árboles de gran porte y en mal estado se sustituirán por vegetación menos invasiva que permita tener una mejor visión de la fortificación de la ciudad.

