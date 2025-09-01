Zamora es la provincia española con más mortalidad en cáncer de testículo

Zamora tiene la mortalidad más alta por cáncer de testículo de España, según los resultados de un estudio que evaluó los patrones de esta patología a nivel provincial para identificar las grandes diferencias que se dan en distintos puntos de España.

El estudio, publicado este año en Actas Urológicas Españolas, se llama "Mapeo de las disparidades regionales en la mortalidad por cáncer de testículo en España (2004-2023)" y está rubricado por profesionales médicos de Madrid y Sevilla.

Una de las conclusiones es que "la mortalidad por cáncer testicular en España se ha mantenido estable entre 2004 y 2023, aunque existen importantes disparidades regionales. La identificación de provincias de alto riesgo y clústeres de mortalidad subraya la necesidad de intervenciones de salud pública específicas, un mejor acceso a la atención médica y una mayor investigación sobre los posibles factores de riesgo ambientales y genéticos".

Los autores explican que "abordar estas disparidades podría contribuir a reducir las muertes prevenibles por cáncer testicular y a mejorar los resultados a nivel nacional".

Los profesionales (L. y A. Cayuela, Cabrera Fernández, Roldán Testillano y Ortega Calvo) indican que el cáncer testicular, " aunque relativamente poco frecuente, sigue siendo un problema importante de salud pública debido a su impacto desproporcionado en hombres jóvenes y de mediana edad".

Entre los resultados, el estudio indica que se registraron un total de 909 muertes por cáncer de testículo, con tasas de mortalidad estandarizadas por edad que oscilaron entre 0,14 y 0,26 por millón de habitantes. No se observaron tendencias temporales significativas.

"La mortalidad específica por edad mostró una distribución bimodal, con picos en las edades de 35 a 39 años y más de 85 años. Las razones de mortalidad estandarizadas más altas se encontraron en Zamora (2,58), Segovia (2,64) y Soria (2,39), mientras que las más bajas se registraron en Madrid (0,66) y Barcelona (0,55). El análisis espacial bayesiano identificó un riesgo relativo elevado en Badajoz (1,6), Huelva (1,47) y Sevilla (1,4). El análisis de Kulldorff reveló un grupo de alta mortalidad en el suroeste de España (Huelva, Sevilla, Badajoz), con un grupo secundario que se extiende a las provincias vecinas".

Los factores que pueden influir en la mayor mortalidad por cáncer de testículo son las disparidades en la atención médica, factores ambientales y genéticos, exposiciones ocupacionales de los padres, químicos disruptores endocrinos y factores de riesgo metabólicos (aunque los mecanismos precisos siguen sin estar claros).

"Los indicadores socioeconómicos también se han asociado con la incidencia y la mortalidad del cáncer de testículo, lo que enfatiza aún más la necesidad de análisis específicos de cada país".

Suscríbete para seguir leyendo