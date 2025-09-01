Zamora, en el estreno de MasterChef Celebrity

Televisión Española estrena este lunes su décima edición de MasterChef Celebrity con todos estos concursantes famosos. A las 22.10 horas, La 1 emitirá el estreno de la nueva edición tras la victoria de Inés Hernand en la entrega anterior. Un horario que, previsiblemente, cambiará a partir de la semana siguiente con el regreso de 'La Revuelta' de David Broncano. Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz volverán a ser los miembros del jurado y presentadores del formato culinario.

Concursantes MasterChef Celebrity / TVE

Además, en el estreno de esta noche, Zamora tendrá su hueco. Y es que la prueba de exteriores se desarrollará en el Castillo del Buen Amor, ubicado entre Zamora y Salamanca y situado en territorio de la Ruta del Vino de Zamora. "Esta joya arquitectónica perteneció a los Reyes Católicos y desde hace dos décadas se erige como una pintoresca posada de lujo", apuntan desde RTVE. Además, el año pasado fue reconocido como Mejor Establecimiento Enoturístico de España por los premios de Rutas del Vino de España.

"La Ruta del Vino de Zamora estuvo presente en ese gran momento y hoy, por fin, podréis verlo en TVE. Os invitamos esta noche a disfrutar del programa y dejaros sorprender por este espectacular entorno, que tenemos la suerte de tener a tan solo media hora de Zamora capital", expresan desde la Ruta del Vino de Zamora.

En este espacio de cuento, rodeado de viñedos, naturaleza e historia, los aspirantes tendrán que reproducir un menú de cuatro platos, diseñado por el chef Carlos Hernández del Río (dos Soles Repsol), para 120 personas, antes de volver al plató para continuar entre fogones.