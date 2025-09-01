Zamora, en el estreno de MasterChef Celebrity
Televisión Española emite hoy el primer programa de la nueva edición de famosos
Televisión Española estrena este lunes su décima edición de MasterChef Celebrity con todos estos concursantes famosos. A las 22.10 horas, La 1 emitirá el estreno de la nueva edición tras la victoria de Inés Hernand en la entrega anterior. Un horario que, previsiblemente, cambiará a partir de la semana siguiente con el regreso de 'La Revuelta' de David Broncano. Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz volverán a ser los miembros del jurado y presentadores del formato culinario.
Además, en el estreno de esta noche, Zamora tendrá su hueco. Y es que la prueba de exteriores se desarrollará en el Castillo del Buen Amor, ubicado entre Zamora y Salamanca y situado en territorio de la Ruta del Vino de Zamora. "Esta joya arquitectónica perteneció a los Reyes Católicos y desde hace dos décadas se erige como una pintoresca posada de lujo", apuntan desde RTVE. Además, el año pasado fue reconocido como Mejor Establecimiento Enoturístico de España por los premios de Rutas del Vino de España.
"La Ruta del Vino de Zamora estuvo presente en ese gran momento y hoy, por fin, podréis verlo en TVE. Os invitamos esta noche a disfrutar del programa y dejaros sorprender por este espectacular entorno, que tenemos la suerte de tener a tan solo media hora de Zamora capital", expresan desde la Ruta del Vino de Zamora.
En este espacio de cuento, rodeado de viñedos, naturaleza e historia, los aspirantes tendrán que reproducir un menú de cuatro platos, diseñado por el chef Carlos Hernández del Río (dos Soles Repsol), para 120 personas, antes de volver al plató para continuar entre fogones.
- El presentador Quique Torito
- El actor Alejo Sauras
- La colaboradora de televisión y actriz Rosa Benito
- La cantante y compositora Soraya Arnelas
- El exfutbolista Miguel Torres
- Los presentadores de televisión Mariló Montero y José Manuel Parada
- El cantante Juanjo Bona
- La rapera Mala Rodriguez
- La presentadora y guionista Valeria Ros
- El músico y colaborador de Podría ser peor (Radio Nacional) Necko Vidal
- La influencer y actriz Masi
- La actriz y cantante Charo Reina
- El humorista y actor David Amor
- La periodista Valeria Vegas
- El Ilusionista y mentalista Jorge Luengo
- Fallece uno de los dos motoristas implicados en la colisión con una ambulancia a la salida de Zamora a Moraleja
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Duero, a la altura del hospital Provincial de Zamora
- Detenido un conductor que huyó del accidente en el que murió un motorista a las afueras de Zamora
- El detalle zamorano que es 'oro puro': se busca a la persona anónima que lo ha hecho
- Nueva cita de la orquesta La Misión con los zamoranos esta semana
- Herido grave un niño de 13 años tras una caída en la antigua prisión de Zamora
- Renfe confirma la pérdida de paradas en Sanabria con los nuevos horarios Galicia-Zamora-Madrid