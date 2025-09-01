Vuelven a Zamora los viajes en tren en réplicas a escala
La Asociación Ferroviaria organiza una sesión abierta de modelismo tripulado durante toda la jornada del sábado en Ifeza
La quinta edición de los encuentros de modelismo tripulado se celebra en Zamora el próximo sábado día 6 de septiembre, concretamente en el recinto ferial de Ifeza, organizado por la Asociación Ferroviaria Zamorana, con la participación de asociaciones de Valencia, Madrid, Gijón, y Sabadell.
Se trata de una nueva oportunidad para viajar en los pequeños trenes réplica de los reales en horario de 10.30 a 13.30 y 16.30 a 19.30 horas.
La Asociación Ferroviaria Zamorana, impulsora de estos encuentros con la colaboración de la Diputación de Zamora, es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo fundamental el fomento y la divulgación del ferrocarril en general, con un ámbito de actuación fundamentalmente provincial.
Esta Asociación lleva veinte años desarrollando diversas actividades entorno a la afición y divulgación del mundo de los trenes, ampliando continuamente sus objetivos, para ser referentes en la preservación y puesta en valor del Patrimonio ferroviario de nuestra provincia.
Museo del ferrocarril
Una de sus metas es lograr que algún día se pueda contar con un Museo o Centro de Interpretación del Ferrocarril en Zamora; espacio donde poder albergar y poner a disposición de la sociedad el fruto de todos estos años de dedicación.
Los encuentros de modelismo ferroviario tripulado, son una más de las variantes que existen en el arte de reproducir modelos a escala de los trenes, con un tamaño a medio camino entre el vehículo real y la miniatura, pero con la característica de permitir por sus medios el desplazamiento del maquinista que lo maneja, e incluso de vehículos remolcados.
Estos trenes, permiten no solamente ofrecer un verdadero espectáculo visual con sus fieles reproducciones, si no que además, permiten la experiencia de un auténtico viaje en tren.
Actividad gratuita
En esta actividad, que se ofrecerá con carácter gratuito, está dirigida a todos los públicos, (particularmente a los niños) que podrá hacer un recorrido de más de 200 metros de longitud, con elementos que simulan una explotación ferroviaria real.
La experiencia se puede llevar a cabo por la iniciativa de la Asociación Ferroviaria y la colaboración tanto del recinto ferial de Ifeza, donde se desarrolla el circuito, y la Diputación Provincial de Zamora, como la ocurrido en las anteriores ediciones.
