El vino de Zamora, protagonista de la tercera edición de “Racimos”
La cita enogastronómica se desarrollará del 5 al 14 de septiembre con catas, concurso de fotografía y un cross popular
B. B. G.
Zamora acoge la tercera edición de “Racimos”, evento que tiene como objetivo exaltar los vinos de la provincia a través de diferentes actividades y con la colaboración de los bares y restaurantes de la capital.
Una vez más, en la cita enogastronómica, que se celebrará del 5 al 14 de septiembre, participarán las bodegas de las tres Denominaciones de Origen (DO) de la provincia (Tierra del Vino, Arribes y Toro), además de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Valles de Benavente y la marca Sierra de la Culebra.
Sus vinos estarán presentes en los locales adheridos, con una referencia por denominación, fácilmente identificables gracias a un distintivo collarín.
Programa
El programa incluye catas dirigidas por bodegas participantes, sesiones de iniciación a cargo de la Asociación de Sumilleres de Zamora, y catas a ciegas guiadas por Santiago Castro González.
A ello se suman conciertos, el cross Entre Racimos, que tendrá lugar el domingo 7 en Villanueva de Campeán, un concurso de fotografía y la oportunidad de ganar numerosos premios gracias a los “rascas” que se entregan con cada copa de vino “Racimos”, acompañada de una tapa de queso, cortesía de las queserías colaboradoras.
Toda la información sobre locales, bodegas, queserías y actividades puede consultarse en la web www.racimos.es, y en sus páginas de Facebook e Instagram.
Apoyo institucional
“Racimos” es una propuesta de Questión de Imagen Comunicación y cuenta con la colaboración de Caja Rural de Zamora, Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.
- Fallece uno de los dos motoristas implicados en la colisión con una ambulancia a la salida de Zamora a Moraleja
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Duero, a la altura del hospital Provincial de Zamora
- Detenido un conductor que huyó del accidente en el que murió un motorista a las afueras de Zamora
- El detalle zamorano que es 'oro puro': se busca a la persona anónima que lo ha hecho
- Nueva cita de la orquesta La Misión con los zamoranos esta semana
- Herido grave un niño de 13 años tras una caída en la antigua prisión de Zamora
- Renfe confirma la pérdida de paradas en Sanabria con los nuevos horarios Galicia-Zamora-Madrid