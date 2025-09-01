El vino de Zamora, protagonista de la tercera edición de “Racimos”

Zamora acoge la tercera edición de “Racimos”, evento que tiene como objetivo exaltar los vinos de la provincia a través de diferentes actividades y con la colaboración de los bares y restaurantes de la capital.

Una vez más, en la cita enogastronómica, que se celebrará del 5 al 14 de septiembre, participarán las bodegas de las tres Denominaciones de Origen (DO) de la provincia (Tierra del Vino, Arribes y Toro), además de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Valles de Benavente y la marca Sierra de la Culebra.

Sus vinos estarán presentes en los locales adheridos, con una referencia por denominación, fácilmente identificables gracias a un distintivo collarín.

Programa

El programa incluye catas dirigidas por bodegas participantes, sesiones de iniciación a cargo de la Asociación de Sumilleres de Zamora, y catas a ciegas guiadas por Santiago Castro González.

Primera edición de la feria. / EMILIO FRAILE (Archivo)

A ello se suman conciertos, el cross Entre Racimos, que tendrá lugar el domingo 7 en Villanueva de Campeán, un concurso de fotografía y la oportunidad de ganar numerosos premios gracias a los “rascas” que se entregan con cada copa de vino “Racimos”, acompañada de una tapa de queso, cortesía de las queserías colaboradoras.

Toda la información sobre locales, bodegas, queserías y actividades puede consultarse en la web www.racimos.es, y en sus páginas de Facebook e Instagram.

Apoyo institucional

“Racimos” es una propuesta de Questión de Imagen Comunicación y cuenta con la colaboración de Caja Rural de Zamora, Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.