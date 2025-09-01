Los tres grandes incendios queman más de 29.000 hectáreas en Zamora, según la Junta

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora ha hecho repaso de los graves incendios que han asolado desde el pasado 10 de agosto la provincia y ha cifrado en más de 29.000 las hectáreas quemadas en territorio zamorano en los tres fuegos de mayor gravedad: los de Molezuelas, Puercas y Porto.

En concreto, en el de Molezuelas de la Carballeda que se inició el 10 de agosto y se declaró de forma intencionada quemando unas 37.000 hectáreas en las provincias de León y Zamora, según los cálculos de los expertos a partir de las imágenes vía satélite, en la provincia se han visto afectadas unas 10.000 hectáreas, según la estimación de Medio Ambiente.

Por su parte, el de Porto de Sanabria iniciado por un rayo el día 14, el fuego que se extendió también a León y Orense y que según las estimaciones de los expertos calcinó unas 24.000 hectáreas entre las tres provincias, la Junta calcula que en Zamora se han carbonizado unas 12.650 hectáreas. Por último, el incendio de Puercas que comenzó el día 11, ha arrasado unas 6.500 hectáreas, según los cálculos del Servicio de Extinción de Incendios, que coinciden con los que realizan los expertos en determinar la superficie a través de las imágenes del sistema de satélites Copernicus.

Un cuarto incendio, el denominado de Castromil, que entró desde Galicia a la provincia de Zamora a través de dos frentes en los municipios de Hermisende y Porto, apenas afectó a 260 hectáreas en territorio zamorano, aunque al igual que en los otros tres obligó a evacuar poblaciones.

Entre esos cuatro incendios, en total, ha sido necesario evacuar 37 localidades que suman una población censada de 5.400 personas, aunque el número real fuera mucho mayor por la presencia de veraneantes.

Suscríbete para seguir leyendo