Sacyl convoca 42 plazas en la segunda fase del programa de fidelización en Zamora

La Consejería de Sanidad ha aprobado la segunda convocatoria del Programa 2025 de fidelización y cobertura asistencial de los residentes que finalizan la Formación Sanitaria Especializada en el Sistema Nacional de Salud, que contempla 42 plazas para la provincia de Zamora.

Se trata de la segunda convocatoria, en la que se han incluido plazas que quedaron sin cubrir en la primera, repartidas en el caso de Zamora en 16 puestos de especialistas del Complejo Asistencial, 14 destinos de Atención Primaria, (ocho de ellos específicos en centros de salud rurales) y dos de Pediatría, también en Atención Primaria.

En concreto Sacyl oferta las 16 plazas del Complejo Asistencial: una en Anatomía Patológica, Cardiología, Medicina Física y Rehabilitación, Neumología, Neurología, Radiodiagnóstico y Urgencias; dos de Dermatología Médico Quirúrgica y Veneorología, Endocrinología y Nutrición, Psiquiatría y tres Anestesiología y Reanimación.

En Medicina Familiar y Comunitaria salen seis plazas ordinarias y ocho específicas para centros de salud rurales o semiurbanos, en concreto dos para Toro y una para Aliste, Alta Sanabria y Sanabria, Benavente Norte, Benavente Sur, Tábara y Carballeda.

Por último, se ofertan dos plazas de Pediatría para centros urbanos de Zamora.

