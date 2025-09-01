El refrán sobre los zamoranos con el que no te vas a identificar: "Pantalón de pana y remiendo en el culo..."
La polémica expresión nació durante la posguerra con un origen honroso que ha ido perdiendo hasta el momento actual, cuando resulta despectivo
"Pantalón de pana y remiendo en el culo... zamorano seguro". Se trata de una vieja expresión del refranero español que aludía al origen humilde y rural de la provincia. Sin embargo, ese refrán sobre la sencillez zamorana ha cobrado en la actualidad un matiz despectivo que a la mayoría no le gusta al poder interpretarse como habitantes "paletos". Nada más lejos del significado real de esta expresión nacida durante la posguerra, cuando la mayor parte de los hombres usaba pantalones de pana rematados ante una época dura para todos los españoles. Sin embargo, caprichos del destino, el gentilicio del refrán que más se popularizó fue el de "zamorano".
Otros refranes zamoranos
- Al Sayagués ni le quites ni le des
- Benavente, si buena es la villa mejor es la gente
- Toro, ciudad de reyes y leyes
- Garbanzo fino y gente inteligente en Fuentesaúco se dan fácilmente
- Zamora en Semana Santa quien no liga es un manta
- En Benavente, un puente; y en Santa Colomba...
- San Pedro en un rincón, Villanueva en un regato, La Pueblica entre dos ríos y...
- El rey fue viejo a Toro y vino mozo
Lo que sí es cierto es que los zamoranos tienen un vocabulario singular que les caracteriza y diferencia del resto de provincias. Por ejemplo, cuando alguien parece agradable o simpático, se dice que es “majo” o si van al quiosco no piden un regaliz, sino un "campeche". ¿Y a quién no le han llamado "cuzo" alguna vez? ¿Nunca te han dicho que tengas cuidado con algo que lo vas a "esguarniar"?
