Piden pienso para los gatos callejeros de Zamora: "Son muchas las bocas que alimentar"
ZarpaZamora pide la ayuda de los zamoranos para seguir alimentando a los animales abandonados
"Necesitamos tu ayuda". ZarpaZamora, un grupo de personas particulares que ayuda a animales perdidos a buscar a sus dueños, hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para continuar con su altruista labor.
"Cada día son muchas las bocas que alimentar, y cada una de ellas pertenece a un pequeño corazón que merece estar lleno y feliz", expresan. Como explican, de forma periódica son muchos los gatos que desde diferentes puntos esperan su "ración de amor" y también su "plato de comida". Cada día son "muchos sacos de pienso que se van en llenar comederos y comederos". Según destacan, hay algunas colonias en las que gastan 10 kilos cada día "y todo sale de los mismos bolsillos".
Por eso, piden donaciones de pienso. "Tu granito de arena se convierte en croquetitas, y esas croquetitas se transforman en ronroneos, miradas agradecidas y vidas más felices".
Si quieres colaborar, puedes ponerte en contacto con ZarpaZamora a través de sus redes sociales para concertar la recogida de alimentos. "Gracias por ayudarnos a que ningún bigotito se quede sin comer. Porque juntos… ¡llenamos tripitas y corazones!", agradecen.
- Fallece uno de los dos motoristas implicados en la colisión con una ambulancia a la salida de Zamora a Moraleja
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Duero, a la altura del hospital Provincial de Zamora
- Detenido un conductor que huyó del accidente en el que murió un motorista a las afueras de Zamora
- El detalle zamorano que es 'oro puro': se busca a la persona anónima que lo ha hecho
- Nueva cita de la orquesta La Misión con los zamoranos esta semana
- Herido grave un niño de 13 años tras una caída en la antigua prisión de Zamora
- Renfe confirma la pérdida de paradas en Sanabria con los nuevos horarios Galicia-Zamora-Madrid