Piden pienso para los gatos callejeros de Zamora: "Son muchas las bocas que alimentar"

ZarpaZamora pide la ayuda de los zamoranos para seguir alimentando a los animales abandonados

Gatos callejeros.

Gatos callejeros. / ZarpaZamora

Isabel Rodríguez

"Necesitamos tu ayuda". ZarpaZamora, un grupo de personas particulares que ayuda a animales perdidos a buscar a sus dueños, hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para continuar con su altruista labor.

"Cada día son muchas las bocas que alimentar, y cada una de ellas pertenece a un pequeño corazón que merece estar lleno y feliz", expresan. Como explican, de forma periódica son muchos los gatos que desde diferentes puntos esperan su "ración de amor" y también su "plato de comida". Cada día son "muchos sacos de pienso que se van en llenar comederos y comederos". Según destacan, hay algunas colonias en las que gastan 10 kilos cada día "y todo sale de los mismos bolsillos".

Por eso, piden donaciones de pienso. "Tu granito de arena se convierte en croquetitas, y esas croquetitas se transforman en ronroneos, miradas agradecidas y vidas más felices".

Si quieres colaborar, puedes ponerte en contacto con ZarpaZamora a través de sus redes sociales para concertar la recogida de alimentos. "Gracias por ayudarnos a que ningún bigotito se quede sin comer. Porque juntos… ¡llenamos tripitas y corazones!", agradecen.

