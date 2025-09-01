El mensaje de José Mota a todos los zamoranos por unas "Migas de Pan"

Aunque estamos acostumbrados a verlo en clave de humor por su larga andadura en "Cruz y Raya", José Mota también tiene su faceta seria y, sobre todo, comprometida. Tanto es así que es el embajador de la Fundación Alzheimer España y anima a todos los zamoranos a acudir al Teatro Ramos Carrión de la capital para "celebrar con nosotros el Día Mundial del Alzhéimer" a través de la obra "Aquellas migas de pan", que se representará el 20 de septiembre a las 20 horas.

Este es el mensaje de Mota:

Si quieres colaborar, PUEDES COMPRAR AQUÍ LAS ENTRADAS al precio de 18 euros.

La entrada incluye, además de la obra de teatro, un coloquio posterior con el equipo artístico y con expertos de la Fundación Alzheimer España, además del obsequio de un libro para todos los espectadores

Mónica Barem y Carmen Ibeas

"Aquellas migas de pan", de Jennifer Haley, se trata de una obra que sensibiliza sobre el alzhéimer bajo la dirección de Inma Cuevas y con la interpretación de Mónica Bardem y Carmen Ibeas. Orientada para todos los públicos, la representación durará 85 minutos a los que habrá que sumar una hora aproximadamente de coloquio.