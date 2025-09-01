El jueves se abre el plazo para el programa de ejercicio contra el sobrepeso de Zamora

Este jueves se abre en la web líneazamora del Ayuntamiento el plazo de inscripción para los interesados en apuntarse a alguna de las 144 plazas disponibles en el programa contra el sedentarismo y el sobrepeso, abierto a niños a parir de 6 años y adultos con un índice de masa corporal mayor de 25 (la fórmula se puede encontrar en internet introduciendo peso y altura) y que lleven una vida con escasa actividad física.

El concejal de Deportes, Manuel Alesander Alonso, acaba de presentar la nueva edición, que se pone en marcha de manera gratuita a partir de octubre, junto con Javier Castaño Omañas, el graduado en Educación Física encargado de impartir la actividad y Cristina Vaquero Matías, presidenta regional del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Castilla y León (Colef), de un programa ideado para luchar contra el sedentarismo y el sobrepeso.

Inicialmente pensado sobre todo para niños y jóvenes, el pasado año el programa se abrió también a la edad adulta, con éxito de participación. El Ayuntamiento subvenciona con 40.000 euros al Colef para la gestión del programa que trata de poner su granito de arena para combatir el grave problema del sedentarismo y el sobrepeso, que es silencioso, pero conlleva problemas de salud asociados que podrían mitigarse con una dieta equilibrada y ejercicio semanal, señaló Manuel Alesander Alonso.

Cristina Vaquero indicó que este programa es un ejemplo de buenas prácticas en políticas de salud pública, como así ha sido reconocido en foros autonómicos sobre este asunto. "Sabemos que son muchos los municipios que están interesados en este programa y que desde el colegio profesional deseamos que se lleve a cabo y que se materialice" porque "mejora la calidad de vida de los asistentes. La prevención de la salud, la prevención de futuras enfermedades como el sobrepeso no es solo una cuestión de estética, sino que reduce la posibilidad de que se produzcan una serie de enfermedades crónicas. A largo plazo, permite una reducción del gasto sanitario".

Problema de sobrepeso

Javier Castaño destacó que el 48% de las mujeres y el 62,2% de los hombres están por encima del peso que se considera normal y aproximadamente la mitad de la población reconoce que no hace ejercicio y "de estos, se declaran como sedentarios el 32,6% de las mujeres y el 25,3% de los hombres".

Por eso empezó el programa, en 2021. En un inicio destinado a los niños que se captaban en las consultas de Pediatría, si bien el traslado de la profesional que coordinaba el proyecto hizo que el Ayuntamiento cogiera las riendas y continuara ampliándolo también a los adultos a partir del pasado curso.

Uno de los objetivos, explicó Castaño, es que "los participantes tuviesen experiencias positivas relacionadas con la actividad física y el ejercicio físico, porque al final es una forma de que tengan o que le den continuidad a la práctica de actividad física en su día a día. También la mejora de la condición física, que, pues engloba mayor funcionalidad en su día a día y menor riesgo de algún tipo de enfermedad" Se trata de "crear o afianzar el hábito de la actividad física, de hábitos saludables relacionados con el ejercicio físico y también con la alimentación, que es otro factor bastante importante".

El pasado año hubo 135 participantes, en concreto fueron 16 niños y adolescentes en franjas de edad de 6 a 16 años, un número menor que en anteriores ediciones y el resto adultos, cuya presencia se ha incrementado, entre los 25 y los 84 años. Se conformaron 12 grupos con un máximo de 12 participantes en cada uno.

Mecánica del programa

Lo primero que se hace es pasar unos cuestionarios a los participantes para descartar que haya problemas de salud que impidan participar y conocer los horarios de los que disponen para adaptar las clases. A continuación se realizan test de condición física, para ver la capacidad aeróbica, musculoesquelética o de equilibrio, así como la composición corporal (talla, el peso, el IMC, porcentaje de grasa y el perímetro de la cintura).

Las clases tipo consisten en un calentamiento, seguido de una parte principal "donde le dábamos mucha importancia al trabajo de fuerza" y otro tipo de entrenamientos, también mediante la práctica de deportes y juegos adaptados y por último la fase de vuelta a la calma.

Se mantiene también una comunicación constante con el grupo fuera de las clases mediante el uso de WhatsApp y "se dieron charlas sobre el ejercicio y la actividad física y también sobre alimentación y una despedida final" en la que pudieron conocerse entre sí los integrantes de los distintos grupos.

Los resultados en el caso de la condición física fue que "mejoraron todas las pruebas que llevamos a cabo el 20% de los participantes. El 31,43% mejoraron tres pruebas de las cuatro y el 31,43% mejoraron la mitad".

En el caso de la composición corporal, los resultados fueron "ligeramente peores. Mejoraron las cuatro pruebas el 31% de los participantes tres de las cuatro el 16% y la mitad el 10%. Fue un porcentaje un poco menor que en el caso de la condición física", reconoció el profesor.

El nuevo programa se desarrollará del 1 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2026, en horario de mañana o de tarde, para empadronados en Zamora, con un índice de masa corporal mayor de 25 y vida sedentaria.

Prescripción de ejercicio físico

Aunque no es un programa vinculado a Sacyl, los médicos y enfermeros de Atención Primaria suelen aconsejar acudir a esta actividad a los pacientes que consideran que pueden ser candidatos a recibir los beneficios de una actividad física saludable para combatir problemas de sobrepeso u obesidad.

Lo que la Consejería de Sanidad no ha desarrollado en Castilla y León es el plan de prescripción del ejercicio físico, para el que había una partida de 1.250.000 euros de fondos europeos. Cristina Vaquero indicó que "este plan consiste en que el médico dentro de los centros de salud receta ejercicio y un educador físico, que es un licenciado, es el que lo lleva a cabo. Estaba previsto, además, sobre todo para el medio rural, estaba previsto que áreas de salud se iban a llevar a cabo desde centros de Primaria, pero finalmente no se llegó a un acuerdo y este plan, este dinero" no se ha llegado a invertir.

La subvención europea se ha perdido, pero el concepto de prescripción del ejercicio físico, considera Vaquero, es una idea interesante que se podía impulsar con fondos propios, como ocurre en otras comunidades, como Canarias, Madrid o Andalucía.

