Dos heridos en una colisión entre dos coches en la Cuesta del Bolón de Zamora
La mujer, de 58 años, presenta dificultad para respirar y una crisis de ansiedad
El otro implicado, un varón de 60 años, tiene una contusión en su hombro
T. S.
Nuevo accidente de tráfico en Zamora, en esta ocasión, en la Cuesta del Bolón de la capital. Dos turismos han colisionado entre sí cerca de las 11 de la mañana en el cruce entre esta calle y Huertas de Arenales. Como consecuencia del impacto entre ambos vehículos han resultado heridas dos personas: una mujer de 58 años y un hombre de 60.
La mujer presenta dificultad para respirar y una crisis de ansiedad, mientras que el varón presenta una contusión en su hombro.
Los servicios sanitarios acuden al lugar de los hechos con una ambulancia. Hasta allí se trasladan también agentes de la Policía Municipal tras el aviso de Emergencias 112.
Hace apenas dos semanas la Cuesta del Bolón fue escenario de otro accidente. En aquella ocasión, una ciclista de 27 años resultaba herida tras colisionar contra un turismo en la calle Campo de Marte, en concreto, en la glorieta de la carretera del Bolón.
