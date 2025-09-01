Un grupo de voluntarios digitaliza libros sacramentales en Zamora

Acuden al Archivo Diocesano de Zamora o a las dependencias del Obispado de Zamora. Su tarea es callada, pero crucial para la conservación de los libros sacramentales de entre el último tercio del XVI y finales del XIX.

Cinco son los voluntarios de Patrimonio que colaboran en la digitalización de los volúmenes que contienen información de los nacidos, de los fallecidos, matrimonio o defunciones de antes de que existieran los Registros Civiles.

Varios voluntarios en plena labor de digitalización. | J. L. FERNÁNDEZ

En el Archivo colabora Enrique. Este hombre folia los libros, "pone el número en cada hoja, una tarea que puede hacer alguien que no sea archivero y necesaria para la digitalización" explica el técnico del Archivo Diocesano de Zamora, José Carlos de Lera, quien reconoce que si lo tuviera que hacer él "no podría atender las consultas".

En el Obispado de Zamora prácticamente a diario "se pelean" con la digitalizadora Felipe Crespo, Aurelio Hernández, José Carlos Calvo y Jesús Ángel Salvador. Estos últimos acuden juntos siempre que les es posible porque "se avanza más", atestiguan estos jubilados cuyas profesiones no guardaron relación con el patrimonio.

Uno de los libros sacramentales de la capital. | J. L. FERNÁNDEZ

José Carlos Calvo se animó a ayudar tras conocer que la diócesis buscaba colaboradores y consciente de que "existe una gran riqueza que hay que preservar" a lo que su compañero Jesús Ángel Salvador añade que "es un material importantísimo que refleja la vida de los pueblos y las comunidades de hace siglos".

Estos voluntarios han recibido formación en la Diócesis de Palencia, que cuenta con 80 voluntarios, y también han mantenido contacto con el Arzobispado de Madrid.

El siguiente paso correspondió a familiarizarse con la máquina que utilizan, una digitalizadora adquirida por la Diócesis de Zamora en febrero, con el respaldo económico de la Diputación de Zamora. Tras acudir un técnico a explicarles el funcionamiento de programa que usan, comenzaron con la tarea.

Un voluntario sitúa un documento en la máquina que usan. / José Luis Fernández / LZA

Con mucho cuidado abren cada libro y cada página la van pasando por la máquina y generando un archivo.

Las horas de trabajo les ha hecho mejorar la técnica. Así sitúan sobre cada volumen una cartulina negra que permite una mejor captura o recurren a un cristal si hay escritura muy pegada al lomo o si tiene horas arrugadas para lograr el mejor resultado. Si el volumen presenta humedades utilizan "guantes por seguridad".

El estado de cada ejemplar condiciona su ritmo de trabajo. "Si los libros están bien podemos hacer un volumen en un par de días" sostiene Jesús Ángel Salvador. Cada archivo generado se almacena en "el disco duro del ordenador, una copia en un disco duro externo y después en la nube" describen estos voluntarios.

La observación de cientos de páginas les ha hecho toparse con cosas curiosas a ojos contemporáneos, como que "un padre reconoció a su hijo a los siete años tras ser bautizad" o los casos de bautismo de socorro, cuando el bebé iba a morir, "figura que le echaron las aguas en presencia de la partera y su nombre", una información que en algunos casos se encuentran en los márgenes de la página.

La escritura en el borde, obliga a tener cuidado para captar toda la página. / José Luis Fernández / LZA

También han encontrado algún tomo donde se dice que el obispo de turno al hacer la visita "le manda al cura que corrija algunas cosas".

Han descubierto firmas "con muchas florituras" y caligrafías ilegibles e incluso variaciones ortográficas, ya que han encontrado palabras con uso indistinto "de b y v " o la escritura "de José y Joseph". Estas peculiaridades "ahora no son relevantes, pero sí habrá que tenerlo en cuenta en la indexación".

Próxima etapa

Y es que la siguiente fase será indexicar cada archivo generado, es decir registrar y organizar información en una base de datos para facilitar su búsqueda y localización por parte de los historiadores o genealogistas. Para llevarla a cabo "si eres un poco hábil para leer se puede empezar, pero necesitamos más personas y una aplicación informática", adelanta el voluntario José Carlos Calvo.

Uno de los volúmenes digitalizados. / José Luis Fernández / LZA

En este sentido el delegado diocesano de Patrimonio, Juan Carlos López Hernández, precisa que "el objetivo es empezar con la indexación lo antes posible" y aspira a tener una página web "donde se pueda consultar los libros con los sencillos campos de apellidos y lugar de nacimiento y parroquia desde cualquier parte del planeta".

El responsable diocesano no establece una fecha para la apertura de este espacio web porque "lo primero es digitalizar, un proceso que es lento", pero agrega "entendemos que es un servicio público".

