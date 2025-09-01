Ensemble Semura Sonora abre sus puertas a nuevos talentos

La formación musical Ensemble Semura Sonora, que se puso en marcha en 2019 gracias al amor por la música antigua de Clara Espinosa Encinas y Lucien Julien Laferrièrre, busca a zamoranos con la misma pasión para formar parte de su proyecto de redescubrimiento de la música de la Catedral de Zamora.

Se abre así la convocatoria para la primera edición de lo que han bautizado como coro participativo. “Se trata de una experiencia en la que se podrá disfrutar del acompañamiento y asesoramiento de destacados especialistas en música antigua y dirección coral, además de tener la oportunidad de trabajar y compartir escenario con los músicos profesionales de nuestro ensemble”, se invita desde la agrupación.

Ensemble Semura Sonora en una actuación. / D. Z.

Lo único que se necesita para formar parte es formación o alguna experiencia musical, además de gusto por cantar. El periodo de solicitudes estará abierto desde este lunes y el 10 de septiembre. Las plazas son limitadas y una vez finalizado este periodo, se comunicará a todos los solicitantes la relación de participantes definitiva, y se facilitarán los recursos musicales necesarios.

Repertorio de la primera edición

En esta primera edición, el repertorio estará centrado en los villancicos del Barroco de la catedral de Zamora de los siglos XVII y XVIII. Se trabajarán obras de los maestros de capilla Juan de Padilla, Alonso de Torices, Juan García de Salazar y Alonso de Cobaleda en varias sesiones de trabajo entre los meses de septiembre y diciembre, con tres especialistas de la música antigua y de la dirección coral Lucien Julien-Laferrière (director del Ensemble Semura Sonora), Gabriel Díaz (contratenor) y Simón Millán (barítono).

Además, los participantes tendrán la oportunidad de trabajar y compartir escenario con los músicos profesionales integrantes del Ensemble Semura Sonora en los ensayos preparatorios y en los conciertos que tendrán lugar en el mes de diciembre.

La cuota de la inscripción es de 120 euros, que se reduce a 60 euros para los menores de 18 años y alumnos del Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano de Zamora).

Este importe incluye siete sesiones de trabajo con los mencionados Lucien Julien-Laferrière, Gabriel Díaz y Simón Millán, además de los posteriores ensayos y conciertos con los solistas y músicos del Ensemble Semura Sonora y la cuota de socio anual de la asociación.

Compromiso de participación

“Como únicas condiciones para solicitar la participación en este proyecto se requiere contar con alguna experiencia musical previa y comprometerse a asistir puntualmente, respetando las fechas y horarios establecidos para los ensayos programados y los conciertos”, se señala.

Toda la información detallada sobre el calendario de ensayos y conciertos está disponible en la página web de Ensemble Semura Sonora, donde invitan a ponerse en contacto escribiendo un mail a la dirección de correo electrónico ensemble.semurasonora@gmail.com o un mensaje al número de WhatsApp 600 86 09 23.