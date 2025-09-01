Cuando el Duero se congeló en Zamora: el inaudito documento del No-Do

Si algo tiene el antiguo No-Do es que te permite ver tu ciudad de siempre como nunca. Es el caso de este pequeño documental del año 1945 en el que se muestra al río Duero totalmente congelado por las heladas y el frío. Un hecho insólito que los más mayores conocieron y que marcó uno de los inviernos más duros que experimentó la ciudad en el siglo XX.

La "eterna estrofa olvidada" del popular poema de Gerardo Diego se congeló durante varios días hasta el punto que sobre sus aguas podían pasar caminantes y hasta animales.

Búsqueda "Zamora"

Una sencilla búsqueda con la palabra «Zamora» como clave devuelve una veintena de referencias que ayudan a conocer cómo fue la provincia en las décadas de los cuarenta a los ochenta. No sorprende que las cámaras cinematográficas del Noticiario Español se fijaran en referentes que se mantienen en la actualidad: la Semana Santa, los monumentos románicos, obras de ingeniería como las presas y las líneas ferroviarias, competiciones deportivas como el piragüismo y tradiciones como las ferias de San Pedro.

¿Hasta cuándo existió el No-Do?

Cuando aludimos al No-Do nos referimos al popular Noticiarios y Documentales, un noticiero cinematográfico del franquismo que se exhibía obligatoriamente en los cines españoles desde 1943 hasta 1975 y de forma voluntaria hasta 1981.