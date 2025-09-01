DIRECTO | Ya hay balance oficial de la superficie arrasada por los graves incendios del verano en Zamora

En Directo
Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.
Balance oficial
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora ha hecho repaso de los graves incendios que han asolado desde el pasado 10 de agosto la provincia y ha cifrado en más de 29.000 las hectáreas quemadas en territorio zamorano en los tres fuegos de mayor gravedad: los de Molezuelas, Puercas y Porto.
La estimación del servicio de extinción apunta a 12.650 hectáreas quemadas en la provincia en el incendio de Porto, 10.000 en el de Molezuelas de la Carballeda y 6.500 el de Puercas.
Un cuarto incendio, el denominado de Castromil, que entró desde Galicia a la provincia de Zamora a través de dos frentes en los municipios de Hermisende y Porto, apenas afectó a 260 hectáreas en territorio zamorano, aunque al igual que en los otros tres obligó a evacuar poblaciones.
El PSOE carga contra el "silencio cómplice" de la Diputación
El PSOE de Zamora ha acusado a la Diputación Provincial de ser "complaciente y sumiso" con la gestión de la Junta en materia de incendios y de "descargar" sobre los pueblos "la responsabilidad" del operativo provincial con el reparto de los armarios antiincendios.
La formación socialista critica el "silencio cómplice" ante la "desastrosa" gestión realizada por el Ejecutivo autonómico durante los incendios que en lo que va de verano ya han arrasado más de 140.000 hectáreas en Castilla y León.
Herido por el fuego el acebal de Porto
El incendio de Porto no ha respetado ni los bosques de acebo cuidados con mimo por el personal del Parque Natural Lago de Sanabria; quienes los han limpiado desde que eran pequeños y marcado los más vulnerables con una cinta visible para protegerlos cuando entraban las cuadrillas con la desbrozadora.
El fuego ha tirado por la borda todo el trabajo en dos de los acebales más singulares del valle del Bibey, en Porto de Sanabria. Las manchas de El Grañeiro y As Hermeadas. "Han sufrido un daño importante".
Donación para el ganado
Dos tráilers de paja llegaban este domingo a una de las explotaciones de Ribadelago afectadas por el incendio de Porto que dejó la zona de Garandones sin pasto y obligó a bajar los animales por el avance del fuego.
Prosiguen las labores de consolidación
En el incendio de Porto continúan los trabajos de quema de ensanche para afianzar y consolidar la línea de control de la pista de La Barrosa que sale desde San Ciprián de Sanabria.
El fuego técnico es realizado por un equipo formado por dos técnicos, nueve agentes medioambientales, un celador de medio ambiente, varias Romeos, ELIF, Charlies, UBA y Deltas de la Junta de CyL, apoyados por la UME y por medios aéreos.
El Cecopi-a de Castilla y León se disuelve
El CECOPI-A (Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico), del que forma parte del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, se ha disuelto como consecuencia de la mejoría de los incendios forestales en Castilla y León y unas buenas previsiones ante la extinción de los focos que puedan reactivarse.
Este Centro de Coordinación ha sido disuelto por parte de la dirección técnica del mismo después de convocarse el día 10 de agosto ante la creciente y preocupante situación que estaban generando los incendios en varias provincias de Castilla y León.
Dentro de este CECOPI también han formado parte otros organismos de la Adminsitración General del Estado, como Guardia Civil, Policía Nacional, UME, DGT, AEMET o la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno.
Acto de reconocimiento
Este domingo está previsto un reconocimiento a todos los voluntarios y profesionales que han participado en las labores de extinción del incendio forestal que ha afectado a los pueblos de Sanabria. El acto se celebrará este domingo, día 31 de agosto, a las 12.00 horas en las instalaciones de Villalucerna, ubicadas en la localidad de Vigo de Sanabria. Puedes leer la noticia completa, aquí.
El viento respeta las labores de extinción
Los medios de extinción está trabajando en estos momentos en la zona del Cañón del Tera y la pista de la Barrosa que sube al pico Faeda en San Ciprián de Sanabria. La meteorología está ayudando en el trabajo de brigadas y medios.
Por la tarde, ha habido rachas altas de viento, pero no han interferido en las labores de extinción. Por el momento no se prevén lluvias en los próximas horas en esta zona aunque el descenso de las temperaturas nocturnas y la humedad están favoreciendo las labores de extinción.
Evolución favorable de los incendios también en León
La situación también mejora en León, donde se desconvoca el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado Provincial) tras bajar el incendio de Fasgar y Colinas a nivel de gravedad 1. La evolución de los fuegos, las bajas temperaturas, las nubes y las lloviznas han contribuido a frenar el avance, tal y como ha explicado Eduardo Diego, delegado Territorial de Junta de Castilla y León en León.
Asimismo, el incendio de La Baña continúa en fase de vigilancia activa para controlar el perímetro y atajar pequeñas reproducciones.
Eso sí, según sus palabras, “no hay que bajar la guardia”. Los trabajos actuales se centran en la consolidación y perimetración de los incendios.
Acto de reconocimiento para voluntarios y profesionales contra los incendios
Mañana a las 12.00 horas se celebrará un acto de reconocimiento a todos los voluntarios y profesionales que han participado en las labores de extinción del incendio de Porto de Sanabria. El acto tendrá lugar en las instalaciones de Villalucerna, ubicadas en la localidad de Vigo de Sanabria.
