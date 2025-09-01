Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Ya hay balance oficial de la superficie arrasada por los graves incendios del verano en Zamora

Se mantiene cerrada al tráfico por humo o fuego la ZA-103, entre San Martín de Castañeda y la Laguna de los Peces

El fuego da una tregua a Castilla y León, ya sin incendios de nivel 2

Trabajos de quema de ensanche en el incendio de Porto

Trabajos de quema de ensanche en el incendio de Porto

Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.

