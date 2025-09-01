DIRECTO | Ya hay balance oficial de la superficie arrasada por los graves incendios del verano en Zamora

Balance oficial

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora ha hecho repaso de los graves incendios que han asolado desde el pasado 10 de agosto la provincia y ha cifrado en más de 29.000 las hectáreas quemadas en territorio zamorano en los tres fuegos de mayor gravedad: los de Molezuelas, Puercas y Porto.

LEE AQUÍ EL BALANCE COMPLETO

La estimación del servicio de extinción apunta a 12.650 hectáreas quemadas en la provincia en el incendio de Porto, 10.000 en el de Molezuelas de la Carballeda y 6.500 el de Puercas.

Un cuarto incendio, el denominado de Castromil, que entró desde Galicia a la provincia de Zamora a través de dos frentes en los municipios de Hermisende y Porto, apenas afectó a 260 hectáreas en territorio zamorano, aunque al igual que en los otros tres obligó a evacuar poblaciones.