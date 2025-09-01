Daniel Martín Salvador regresa a María Auxiliadora

En la parroquia de María Auxiliadora descubrió el órgano y lo tocó entre 1996 y 2005, antes de trasladarse a estudiar la carrera superior de órgano a Madrid y posteriormente a Moscú, donde reside. Ahora el zamorano Daniel Martín Salvadorregresa a Zamora donde ofrecerá un recital.

Traslado a Rusia

El músico zamorano visitó por primera vez Moscú en el año 2005. "Me quedé completamente fascinado, sobre todo por el amor y respeto que tienen a la cultura, algo que está a años luz de Europa. Si me hubiera dedicado a otra cosa en mi vida quizá hubiera elegido otro lugar, pero siendo músico, no existe mejor país que Rusia para ejercer esta profesión al más alto nivel" certifica.

Abrirse camino no ha sido fácil. "Rusia tiene los mejores músicos del mundo y buscan la excelencia en todo" esgrime al tiempo que detalla que, como organista europeo, "tengo una tradición organística, en mi caso católica, que en Rusia por ser ortodoxos no está tan arraigada" y reconoce que tiene la desventaja de que " los rusos desconfían de todo lo que venga de Occidente".

El músico zamorano Daniel Martín Salvador. / Cedida

Primer recital

Su primer recital tuvo lugar en la Catedral Luterana de Moscú, en un órgano romántico alemán de 1898 que se conserva tal como fue construido.

"Nunca me imaginé la repercusión que tendría ese concierto. A partir de ahí comenzó una carrera concertística que se ha ido desarrollando hasta hoy y que me ha posicionado en las salas más importantes del país" comenta este zamorano, que tambiénes profesor invitado en la Cátedra de Órgano de la Academia Estatal Gnessin de Moscú.

La cantidad de recitales que tiene "es desbordante". "A día de hoy tengo la agenda cerrada ya a dos años vista", agrega.

Este profesional, que ha interpretado la integral de conciertos de órgano de Händel, todas las sonatas de iglesia de Mozart, todos los conciertos de órgano de Vivaldi o todos los preludios corales de Bach, ahonda que "la carrera concertística es algo que nunca me había planteado, ya que en España una vida como organista es absolutamente impensable".

Recitales emblemáticos

Daniel Martín Salvador ha tocado en el Bolshoi y en la Filarmónica de Moscú.

"Hace tres años, mientras me encontraba en Madrid se pusieron en contacto conmigo desde la Filarmónica de Moscú con una propuesta de concierto. No me lo podía creer porque es una de las salas más importantes del mundo".

Además, a raíz de ese recital le llamaron del Teatro Bolshoi, otro templo de la música mundial. "Se hizo un concierto exclusivamente de órgano, algo que nunca se había hecho y probablemente nunca más se haga, para el aniversario de la reconstrucción del instrumento" puntualiza.

El organista en la Basílica de San Pedro del Vaticano tiempo atrás. / Cedida

El zamorano señala que "puedo presumir de ser el primer organista español que ha tocado como solista absoluto en la Filarmónica de Moscú y en el Teatro Bolshoi, pero en Rusia la presunción dura lo que dura un aplauso. Hay que seguir siempre trabajando para mantenerte siempre arriba. Es una visión interesante, mezcla de la espiritualidad ortodoxa y la tradición soviética" sostiene.

Regreso a María Auxiliadora

En 2005 fue la última ocasión que tocó en María Auxiliadora y considera que "ya es hora de volver".

Su regreso musical, en el que tocará a Bach, Cabanilles o incluso su obra "Variaciones sobre la ronda sanabresa" tendrá lugar el próximo 12 de septiembre a las 20.30 horas en la parroquia de María Auxiliadora.

"Daré un concierto de órgano, 20 años después desde la última vez que toqué en Zamora, en el mismo instrumento donde empezó todo".

