Un coche pasó por encima del motorista fallecido en el accidente de la salida de Zamora

La ambulancia embistió a dos motos que le precedían con tan mala suerte que el conductor de una de ellas salió desplazado hacia el carril contrario y se lo llevó por delante un coche que venía de frente. Es la hipótesis que acaba de exponer el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, sobre el accidente mortal ocurrido a mediodía del pasado viernes en la carretera de Moraleja a la salida de Zamora, justo antes de llegar a la rotonda sobre la A-66, enfrente de la gasolinera de Moraoil.

Blanco ha hecho estas declaraciones tras la reunión de coordinación de Policía Nacional y Guardia Civil en la Subdelegación del Gobierno. La mujer de 53 años que conducía la segunda moto sigue hospitalizada aunque fuera de peligro y es, como su compañero motero fallecido, de 55 años, de nacionalidad francesa.

El subdelegado explicó que se produjo una "colisión por alcance de una ambulancia y dos motocicletas. Salió proyectado al carril contrario el conductor de una de ellas. Se encontró un parachoques se identificó localizó y detuvo al conductor del vehículo porque al parecer pasó por encima del cuerpo que se encontraba en la carretera". El resultado, un motorista muerto de 55 años de nacionalidad francesa, herida grave una mujer de 53 años también francesa que llevaba la otra motocicleta y su vida no corre peligro y tres personas ilesas.

El accidente ha sido comunicado al Consulado de Francia "y se está investigando por el Subsector de Tráfico todas las causas y comportamientos en el accidente. Se está a la espera del informe clínico de la autopsia. Todos los implicados en el siniestro están identificados y se investiga si pudo haber alguna conducta delictiva.

Operación retorno

Por otra parte, el la operación retorno de vacaciones según los datos de la Jefatura Provincial de Tráfico se han producido 16 accidentes en Zamora, sin fallecidos ni heridos graves y un herido leve. El año pasado fueron 22 accidentes también con un herido leve.

Robos

Con respecto a los robos en las viviendas que se producen en verano, cuando hay muchas casas vacías por ausencia vacacional de sus moradores, Blanco dijo que han disminuido un 21% en julio y agosto y un 62% solo en agosto, aunque esconde la información de cuántos pisos han reventado los ladrones en el estío.

Confirmó que el método más utilizado es el de los hilillos de pegamento en la puerta y que la Policía ha detenido a seis presuntos autores de estos robos, en muchas ocasiones por la colaboración vecinal.

En cuanto al balance de criminalidad, Zamora acabó el segundo semestre con 2.944 denuncias, 288 más que en el mismo periodo de 2024. Sube sobre todo la criminalidad y estafas informáticas, un 20%, más que la delincuencia convencional.

En este periodo se ha detenido o imputado a 262 personas y los robos en explotaciones agrícolas han sido 32, la cifra más baja desde 2021.

