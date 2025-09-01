El barrio zamorano de Olivares volverá a contar con una pista deportiva

El Ayuntamiento de Zamora ha seleccionado a la empresa A Scala Ingeniería para llevar a cabo el arreglo de la pista deportiva del barrio de Olivares, por importe de 86.000 euros. Se trata de dotar al barrio de nuevo de una pista deportiva, ya que la actual presenta numerosas carencias y tiene el vallado perimetral muy estropeado.

La pista polideportiva contiene una cancha de fútbol sala y dos de baloncesto sobre una superficie de 1.263 metros cuadrados. Las obras consisten, previamente, en retirar los elementos que actualmente tiene la pista para levantar el vallado, recuperando la puerta de acceso de vehículos para su recolocación.

La idea es recomponer la parte del muro desplomado y limpiar el pavimento actual de hierbas. A continuación se ejecutará un encofrado permanente con una banda de chapa de acero galvanizado para contener una capa de 5 centímetros de gravilla lavada, una lámina de geotextil y una nueva solera de diez centímetros de hormigón con acabado semipulido y el repintado de las pistas deportivas.

Con posterioridad se colocará un vallado perimetral con tubo galvanizado dos metros empotrado en el suelo y una altura de cuatro sobre el que se colocará un mallado de dos metros más fuerte y otro de cuatro más alto para evitar que salgan balones al exterior.

