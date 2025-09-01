El barrio zamorano de Olivares volverá a contar con una pista deportiva
Las actuales instalaciones se encuentran en mal estado y con el vallado inservible
El Ayuntamiento de Zamora ha seleccionado a la empresa A Scala Ingeniería para llevar a cabo el arreglo de la pista deportiva del barrio de Olivares, por importe de 86.000 euros. Se trata de dotar al barrio de nuevo de una pista deportiva, ya que la actual presenta numerosas carencias y tiene el vallado perimetral muy estropeado.
La pista polideportiva contiene una cancha de fútbol sala y dos de baloncesto sobre una superficie de 1.263 metros cuadrados. Las obras consisten, previamente, en retirar los elementos que actualmente tiene la pista para levantar el vallado, recuperando la puerta de acceso de vehículos para su recolocación.
La idea es recomponer la parte del muro desplomado y limpiar el pavimento actual de hierbas. A continuación se ejecutará un encofrado permanente con una banda de chapa de acero galvanizado para contener una capa de 5 centímetros de gravilla lavada, una lámina de geotextil y una nueva solera de diez centímetros de hormigón con acabado semipulido y el repintado de las pistas deportivas.
Con posterioridad se colocará un vallado perimetral con tubo galvanizado dos metros empotrado en el suelo y una altura de cuatro sobre el que se colocará un mallado de dos metros más fuerte y otro de cuatro más alto para evitar que salgan balones al exterior.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece uno de los dos motoristas implicados en la colisión con una ambulancia a la salida de Zamora a Moraleja
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Duero, a la altura del hospital Provincial de Zamora
- Detenido un conductor que huyó del accidente en el que murió un motorista a las afueras de Zamora
- El detalle zamorano que es 'oro puro': se busca a la persona anónima que lo ha hecho
- Nueva cita de la orquesta La Misión con los zamoranos esta semana
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Herido grave un niño de 13 años tras una caída en la antigua prisión de Zamora
- El autobús Zamora-Puebla y otras 50 rutas, gratis desde el lunes