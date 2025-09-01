¿Dónde acaban los perros abandonados de Zamora? El hotel canino que los acoge y las posibilidades de adopción

La pregunta de dónde acaban los perros abandonados en el pasado podía tener un triste final, pero desde antes que entrara en vigor la nueva ley que obliga al "sacrificio cero" ya había lugares donde los animales de compañía encontraban una segunda vida y desde donde se les intentaba dar también un segundo hogar.

Esa labor de cuidado de los perros abandonados y promoción de su adopción la lleva a cabo desde hace 17 años el centro que acaba de resultar adjudicatario del servicio de recogida de animales abandonados en municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia de Zamora.

Se trata de la segunda vez que la Diputación de Zamora adjudica ese servicio por un periodo de tres años y lo hace destinando una cantidad nada desdeñable, de cerca de 300.000 euros, que gracias a la rebaja de la oferta elegida, se va a quedar en algo más de 248.000 euros, IVA incluido, por los tres años de prestación del servicio.

El contrato se ha adjudicado y formalizado esta misma semana y el adjudicatario es el mismo que ha prestado el servicio durante los últimos tres años, consiguiendo reducir año a año el número de canes que son abandonados en la provincia.

José Manuel Sastre, en su despacho del centro canino con uno de los perros / Cedida

Volviendo a la pregunta de dónde acaban esos perros, la respuesta es a un hotel canino situado en Simancas, en la provincia de Valladolid. Allí, el adjudicatario dispone de un centro canino denominado La Yosa que funciona como residencia de perros para estancias temporales y a la vez de lugar en el que acoger a los que son abandonados en municipios de menos de cinco mil habitantes de la provincia: todos menos Zamora, Benavente y Toro que deben contar con un servicio propio para ello, al margen del que facilita la Diputación Provincial para el resto de ayuntamientos. Al igual que en Zamora, ese centro presta el servicio también a las diputaciones provinciales de Valladolid, León, Segovia y Ávila.

El responsable del centro, José Manuel Sastre, explica que en los tres primeros años que han prestado el servicio en la provincia de Zamora han logrado reducir progresivamente el número de perros que se abandonan, que superaron los doscientos la primera anualidad, fueron algo más de 180 la segunda y rebasaron los 140 el tercero año. El objetivo que se ha marcado para la nueva anualidad recién iniciada, con la adjudicación y firma del contrato con la Diputación en la última semana, es el de que los perros abandonados no lleguen a 130 o 140.

Vista aérea de las instalaciones. / Cedida

En un 15% de los casos los perros al final vuelven con sus propietarios, ya que están identificados con microchip y permanecen un tiempo en el centro hasta que el dueño es localizado.

En el resto de casos se les intenta buscar un segundo hogar. Para ello se promociona su adopción a través de la web centroadopcioncanino.es y las redes sociales del centro en Facebook e Instagram. Igualmente, el centro de Simancas está en contacto permanente con una veintena de protectoras de animales de toda España a las que informa de las características de los perros que tienen para adoptar.

Uno de los perros abandonados en Zamora que están en adopción. / Cedida

Asimismo, el centro mantiene abiertas sus puertas los siete días de la semana, a diario en horario de mañana y tarde y los fines de semana de mañana, para que cualquier persona interesada en la adopción pueda ver los perros que tienen.

Cuando encuentran una nueva familia, "todos los perros salen identificados, con chip, vacunados de la rabia y esterilizados o con el compromiso de que los van a esterilizar", explica José Manuel Sastre, que invita a cualquier zamorano interesado en ampliar la familia con un nuevo miembro de cuatro patas a contactar con ellos o pasarse por las instalaciones.

