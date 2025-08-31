Zamora entierra más basura… y no todos están contentos

El día 28 de agosto comenzaron las obras para instalar una nueva isla de contenedores soterrados en la calle San Pablo de Zamora. Una intervención que se une a las ya realizadas en la Plaza de la Laguna, Cuartel Viejo y la Plaza de Fernández Duro, enmarcadas dentro del Plan Municipal de Renovación Progresiva del Sistema de Recogida de Residuos, como ha informado Francisco Guarido, alcalde de Zamora, en sus redes sociales.

El objetivo de esta nueva isla de contenedores soterrados en San Pablo es modernizar y mejorar el sistema de recogida de residuos en el casco urbano. Esta actuación contempla los depósitos destinados a residuos sólidos urbanos y los contenedores de recogida selectiva, facilitando el reciclaje y la separación en origen, ha explicado Guarido.

Pero el plan no termina con esta instalación. En las próximas semanas comenzarán las obras para la instalación de nuevas islas soterradas en la calle Luis Ulloa Pereira y en la confluencia de Cuesta del Piñedo con Puerta Nueva, ha informado el alcalde.

Contenedores soterrados desbordados en la Plaza del Cuartel Viejo / Facebook

Sin embargo, estos contenedores han estado en el centro de mira de la ciudadanía desde el primer día. Los instalados en la Plaza del Cuartel Viejo han sido los que han recibido más críticas, ya que la cantidad de vecinos y comercios en la zona provocaba que estuvieran colmados en las primeras horas del día, algo que los servicios de recogida de basuras han ido trabajando con el paso del tiempo para liberarlos varias veces al día.

El contenedor del papel es el que suele saturarse primero. "Se veía venir, que con ese formato tan estrecho se iba a acabar colapsando", comentaba un usuario de Facebook en su día. Además, hay que añadir los vecinos que no pliegan las cajas de cartón y terminan ocupando mucho más espacio que si las doblaran o las cortaran antes de arrojarlas al contenedor.

Sin embargo, parece que con el tiempo es una iniciativa que va convenciendo a los zamoranos. En el apartado de comentarios de la publicación realizada por Guarido han compartido sus impresiones sobre estas instalaciones en la ciudad. "Muy bueno para la ciudad, tanto a nivel salud como estético", escribe una mujer. "Muy bien, así poco a poco se irán soterrando y desaparecerán los contenedores del exterior", valora otro usuario.

Aunque hay opiniones para todos los gustos: "Ni entro, ni salgo; a mí no me gustan. El ideal sería que al meter la bolsa en estos contenedores, internamente se llevara a su destino, lo demás es alargar y encarecer el proceso", comenta un hombre. Y también están quienes reclaman la llegada de estos contenedores soterrados a sus calles, como el Riego o Cortinas de San Miguel, han escrito.