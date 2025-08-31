El vínculo con la Zamora Tardoantigüa

La Tardoantigüedad o Antigüedad Tardía es el nombre que recibe el período comprendido entre el final del mundo romano y el inicio de la Edad Media, lo que abarca aproximadamente los siglos IV al VIII después de Cristo. Una época que, según María Eugenia, concejala de Cultura, "no se estudia mucho en los colegios cuando vemos historia".

La II Jornada de Recreación Histórica Suevo-Visigoda tiene como objetivo dar a conocer esta etapa poco sonada para muchos: "Intentamos sobre todo mostrar la realidad de la época y su relación con la actualidad, que vean las referencias y que no eran tan distintos a nosotros. Al final, muchas cosas que tenemos hoy en día las hemos heredado directamente de ellos. Estamos mostrando un período que no es muy conocido de Roma y de la historia de Zamora en aquel entonces; con sus vestimentas y elementos que nos resultan familiares. El objetivo final es la divulgación a pie de calle", explica uno de los miembros de los grupos de recreación histórica.

II Recreación Histórica suevo-visigoda en Zamora. / Emma V. Díaz

La zona de las Aceñas de Cabañales se ha ambientado durante todo el sábado con varios puestos que "intentan recrear una serie de espacios, tanto militares como civiles, concretamente de lo que sería el siglo IV y V después de Cristo, es decir, la transición entre la Tardoantigüedad y el período visigodo". Los espacios se crean basándose en investigaciones previas, desde textos de la época, hasta imágenes en mosaicos o frescos. "Aquí hemos representado un pequeño negocio de taberna dedicada al consumo de vino junto con algunos alimentos más salados para incentivar la bebida", detalla un recreador. La taberna es una de las muchas que aparecen documentadas en las fuentes, en este caso dedicada al vino y la cerveza: "Los alimentos que tenemos son las recomendaciones descritas por Apicio: anchoas, aceitunas, carne embuchada… aunque nos faltan los caracoles".

Este puesto cuenta también con una zona de juegos, un espacio ampliado y un pequeño taller dedicado a la industria textil, labor llevada a cabo por las mujeres de grandes casas. Además, se muestran reproducciones de cerámicas de la época.

Cada uno de los stands está organizado por distintas asociaciones procedentes de toda España, que aportan distintos elementos para ofrecer una visión lo más completa posible de la sociedad de este período, apoyándose en excavaciones como las de El Castillón. "Desde la asociación Ab Urbe Condita hemos traído un componente social y civil marcado sobre todo por esta taberna, que es el lugar de reunión por antonomasia".

La asociación Gens Baetica, procedente de Málaga, es otra de las cinco participantes, junto con Divulgación Tanit (Mérida). Los primeros representan a los tardorromanos, los segundos a los pueblos bárbaros. "Esto sería el display de armamento y de utensilios cotidianos de un soldado romano del siglo IV. Ya somos cristianos, seguimos llevando plumas y estandartes, pero estamos muy cerca de la Edad Media. Entonces congeniamos con ellos porque los bárbaros se integran en el ejército romano por la falta de efectivos. Cambian los escudos, la forma de pelear… Estamos acostumbrados a ver al soldado romano de las películas, pero nosotros mostramos cómo era realmente un soldado del siglo IV d.C.", relata un recreador.

Los detalles no faltan: plumbatas, estandartes, boliches, espadas largas en vez de cortas, e incluso elementos que nos conectan con el presente: "Estas son cartas de soldados. Este ejemplar procede de Britania. Es curioso porque iba cerrada y lacrada. Este tipo de objetos acercan a la humanidad de hace 2.000 años".

Veinte siglos después, sus vestigios siguen vivos en la sociedad: en los lugares de reunión, en el uso de vasos similares, aunque fabricados en otros materiales, o en la forma de comunicar a nuestros seres queridos que estamos bien mediante un mensaje: “Apión a su padre y señor Epímaco: ¡Muchos buenos deseos! En primer lugar, espero que goce de buena salud y que las cosas vayan bien a usted, a mi hermana y a mi hermano. Doy gracias al Señor Serapis por haberme salvado justo cuando estaba en peligro en el mar. Cuando llegué a Miseno recibí tres piezas de oro del emperador como dinero para el camino, y me encuentro bien. Le ruego que me escriba unas líneas, mi señor padre: primero sobre su propio bienestar, luego sobre el de mi hermano y mi hermana, y por último para poder saludar con devoción su mano. Me esfuerzo en educarme y, por ello, puedo esperar un rápido ascenso, si los dioses lo permiten. Dé mis saludos a Capitón, a mi hermano y hermana, a Serenilla y a mis amigos. Le envío mi pequeño retrato por medio de Euctemón. Mi nombre romano es Antonio Máximo. ¡Todo lo mejor!”.

