Trifulca en redes sociales a causa de la obra del parque de bomberos de Zamora

Francisco Guarido anunció hace unas horas que el parque de bomberos de Zamora ubicado en la rotonda del Sancho será una realidad "en pocos meses". Según el alcalde de Zamora, se ha comenzado a montar la estructura de hormigón prefabricado encargada con anterioridad y el edificio estará operativo más pronto que tarde: "Una obra que ha tenido sus altibajos, pero que la acabaremos", confiesa.

El alcalde de Zamora lo ha publicado en sus perfiles en redes sociales y la ciudadanía ha acudido en masa a comentar sus impresiones. Las cuentas pendientes de muchos vecinos de la ciudad han terminado por formar una tensa discusión que se ha embarrado entre reproches, comparativas entre diferentes equipos de gobierno y nuevas peticiones para arreglar la ciudad.

"Diez, se dice bien, diez años en hacer un parque de bomberos", critica uno de los usuarios más críticos y activos en la trifulca, que ha encontrado su contraparte en quienes acusan a las antiguas corporaciones de no haberlo construido en su momento. "Me encanta lo llorona que es la gente y su modus operandi", ha escrito un usuario.

El apartado de comentarios se ha visto plagado de exigencias al alcalde. Le han pedido el arreglo de los caminos rurales, el camino de los peregrinos entre los Llanos y Entrala o la mejora del camino que llega a la Alberca. También, críticas por la extensión del carril bici, que contrasta con la ausencia de ciclistas: "Todavía no he visto una bici por el carril. Es una gran obra sin duda", ironiza un usuario.