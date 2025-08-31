"Lo que salva al pueblo son los dispositivos bien organizados"

Castilla y León cuenta con siete colegios profesionales de Trabajo Social y un consejo autonómico, sin embargo, nadie les tiene en cuenta en situaciones críticas como la que llevan viviendo los pueblos arrasados por los fuegos de este agosto.

Venimos planteando hace tiempo que se nos permita formar parte en el Plan de Emergencias de Castilla y León desde el minuto uno en el que se produce un desastre o una catástrofe y las trabajadoras sociales formen parte siempre del puesto de mando avanzado, en los dispositivos movilizados en función del nivel de emergencia y siempre que haya que realizar realojos. Estuvimos en el incendio de Jarilla, convocados por la Junta de Extremadura.

Nunca se ha hablado de ustedes en estas situaciones catastróficas, ¿cree que son imprescindibles?

Sí, porque somos los profesionales que conocemos de primera mano a la población vulnerable de cada territorio, de cada municipio porque trabajamos con esas personas todo el año desde los Centros de Acción Social (CEAS) y somos los únicos profesionales que continúan a pie de calle cuando el resto de recursos abandona las zonas que han sufrido las catástrofes una vez pasa la situación de emergencia. Somos primera línea de contención para dar apoyo y para la escucha activa en esos terribles primeros momentos.

¿Por qué reclaman su presencia en el puesto de mando avanzado?

Para actuar con la población afectada a la que hay que atender, las trabajadoras sociales (hablo en femenino porque somos mayoría) conocemos a la perfección las circunstancias de cada una de esas personas que sufren las tragedias, sabemos quiénes tienen soluciones propias en caso de desalojo de sus pueblos, es decir, familiares o personas allegadas con las que poder rebuscarles, y quienes no. Incluso hay población que no puede o no debe ir a pabellones porque no tienen las condiciones cognitivas, físicas, autonomía para poder valerse en esos espacios. Conocemos a la población vulnerable porque, insisto, nuestro cometido profesional es gestionar recursos para facilitarles la vida desde los ayuntamientos y el resto de instituciones.

¿Tanto se desconoce su potencial y su experiencia en esa gestión de recursos?

Gestionamos cualquier recurso que sea imprescindible para una persona, estamos en contacto permanente con su familia, lo que genera mucha más confianza. Nuestra labor es muy amplia y abarca aspectos muy diversos, desde facilitar animales de compañía a personas mayores hasta buscar un traductor si es preciso para dar cobertura a víctimas de estas situaciones extremas, de emergencia.

Imagen Emiliana Vicente González, presidenta del Consejo General del Trabajo Social. / Cedida

Puede que se dude de sus conocimientos en para trabajar en esa primera línea, ¿qué les avala?

Venimos preparándonos desde los últimos veinte años, trabajando desde el Consejo General con los 36 colegios profesionales de Trabajo Social de todo el Estado; tenemos formación y capacitación, hemos creado grupos de emergencias porque no cualquiera puede intervenir, hay que tener preparados a los efectivos para poder acompañar, estar en la contención emocional y en la coordinación de recursos. Un diagnóstico social es esencial para organizar la filiación de víctimas, saber qué recursos existen, dónde llevar a esas personas, etc.

¿El acompañamiento y la contención emocional no es una tarea que realizan los psicólogos y psicólogas, que sí han sido movilizados?

Estamos hablando de catástrofes muy serias que afectan, y mucho, a las personas, hablamos de unas competencias que no invaden el terreno de profesionales de la psicología. Las trabajadoras sociales sabemos cómo intervenir en esas situaciones, estamos capacitados y sabemos gestionar los recursos públicos, es a lo que nos dedicamos en los ayuntamientos, instituciones más cercanas a la ciudadanía, y en el resto de administraciones. Vamos a tener bien enfocados todos los dispositivos. Si no, no daremos una respuesta impecable.

¿Qué conlleva esa respuesta impecable a las necesidades de la población en esas circunstancias extremas?

La atención directa, inmediata, el triaje social, la coordinación, la activación de recursos, el acompañamiento psicosocial requiere de la presencia de trabajadoras y trabajadores sociales que están preparados expresamente para este tipo de intervenciones. El estrés, la incertidumbre de estas víctimas de catástrofes y desastres es de gran magnitud y tenemos que estar presentes para dar calma y dar seguridad desde lo emocional para que sepan manejar una situación de esa envergadura. No estoy de acuerdo para nada con ese dicho que se repite de "el pueblo salva al pueblo".

El riesgo para las personas crece si se confunde solidaridad con cómo operar en emergencia

¿Qué peligro entraña ese mantra de que "el pueblo salva al pueblo"?

No es cierto, creo que la clave es tener los dispositivos públicos bien organizados, que en el puesto de mando avanzado estemos los profesionales que se precisan, y que los contribuyentes vean que todo lo que pagan tiene una finalidad pública. No hay que confundir la solidaridad de las gentes, que es algo fantástico, con cómo operar en emergencias porque podemos entrar en una situación de más riesgo para las personas.

¿A qué se refiere en concreto?

A que es una reacción normal que las víctimas quieran permanecer en su pueblo para salvar su casa, sus propiedades y ayudar a los operativos, por ejemplo, a apagar los fuegos con mangueras, cubos de agua o escobas, pero esa no es la vía a seguir, hay que disponer de personal capacitado y preparado. Si estos incendios de dimensión desconocida, que se reactivan y rotan, vemos cómo ponen en riesgo a los profesionales de operativos de emergencia, mucho más a esas gentes que quieren salvar sus pueblos.

¿En qué consiste esa formación específica para la actuación de los profesionales del trabajo social en emergencias?

La intervención social en emergencias es una especialización profesional para tener capacidades y formación específica para abordar contextos de emergencia. Tenemos sesiones de formación, cursos especializados y más de 1.500 profesionales funcionando en todo el Estado. Hay que articularlos dentro del sistema de Protección Civil de Emergencias.

En Extremadura, en la DANA y en el volcán de La Palma activamos a nuestro «cuerpo de élite» para acompañar a las víctimas; en Castilla y León, seguimos esperando

Los colegios profesionales de Trabajo Social están por esa labor, ¿hasta qué punto deben hacerlo las comunidades autónomas, y más en concreto Castilla y León?

Con la ley de Castilla y León en la mano, esta profesión que represento debe considerarse como esencial y activarse desde el minuto uno en el puesto de mando avanzado, como he dicho, las compañeras de los CEAS conocen la realidad de sus zonas y estamos capacitadas y entrenadas para acompañar en esos operativos. Debemos estar en el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios (Plancal), queremos dar lo mejor de esta profesión para atender a la ciudadanía. Mientras esta profesión no esté en Puestos de Mando Avanzado, al igual que Cruz Roja, los colegios de psicólogos, estamos perdiendo efectivos por el camino.

Me decía que existen precedentes que les avalan como personal válido y con experiencia para estar en el Plancal y en el puesto de mando avanzado.

Por supuesto, en Extremadura, la Junta nos movilizó gracias al convenio firmado con el 1 1 2, hemos podido cumplir con esa función esencial y demostrar la importancia de contar con equipos especializados y consolidados a nivel autonómico, integrados en los dispositivos de mando y coordinación. En la DANA, en Valencia, nos pusimos en contacto con el Colegio de Trabajo Social y nuestro cuerpo de élite de trabajo social, compañeras de todas las comunidades autónomas, se activa desde el Consejo General. En La Palma, también trabajamos con los damnificados por la erupción del volcán. Tenemos experiencia y formación suficiente para ser útiles.

La pandemia nos cambió el paso, necesitábamos estar más articuladas y nos pusimos a trabajar con los colegios y comunidades autónomas

¿Cómo se articula su función en esos operativos?

Activamos el Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales (GEIES) que se creó en la pandemia y que parte del Consejo General de Trabajo Social, que lleva más de veinte años trabajando para poder actuar en emergencias, pero el COVID, que paralizó el mundo, nos cambió el paso y vimos que las trabajadoras sociales debíamos estar más articuladas.

¿Cómo dieron ese vuelco?

Desde el Consejo General, nos pusimos a trabajar en ello con todos los colegios y con las comunidades autónomas. Debemos estar tanto en la fase inicial de la emergencia como en la prevención y la reconstrucción para lo que desplegamos las herramientas precisas, como la planificación social de la emergencia, el trabajo colaborativo y en red, y la evaluación continua y medición del impacto social.

¿En qué supuestos interviene el su Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales, ese cuerpo de élite?

Tenemos un grupo motor, compuesto por 33 trabajadoras sociales especializadas que están en primera línea acompañando a las personas afectadas, coordinando los recursos necesarios para atenderlas a nivel social, ofreciendo apoyo cercano y humano, en contacto con las compañeras del territorio en el que se interviene. El GEIES refuerza la cohesión y eficacia de la respuesta.

Tenemos funciones concretas en escenarios de catástrofe en cuanto a gestión de recursos y apoyo emocional, trabajamos en los pueblos y con los colectivos desplegados; realizamos la filiación de las víctimas, llevamos el registro de las personas afectadas, dónde están, les ofrecemos alternativas de realojo...

¿No se pueden confundir esas funciones de apoyo emocional y psicológico, esa labor de contención, con la de los psicólogos y psicólogas adscritos a emergencias?

No, tenemos funciones concretas en ese escenario de catástrofe en cuanto a gestión de recursos y apoyo emocional, trabajamos en los pueblos y con los colectivos desplegados; realizamos la filiación de las víctimas, llevamos el registro de las personas afectadas, dónde están, les ofrecemos alternativas de realojo, definimos qué hay que hacer en el marco de esa emergencia a nivel social.

¿Por qué en los incendios de Castilla y León no han intervenido?

Porque la Ley de Castilla y León de 2018 no nos contempla como servicios esenciales cuando el trabajador social debería serlo, es una equivocación que no estemos en el Grupo de Asistencia Social del Plancal de esa comunidad.

¿Por qué cree que es una equivocación?

Porque nuestra profesión tiene esas competencias y capacidad para ello. La población estaría más acompañada y los procesos de realojo serían más eficaces porque, repito, que nuestras trabajadoras sociales conocen los territorios, los pueblos, las pedanías, y es preciso contar con la visión más global y un análisis más certero de esas necesidades sociales que se presentan. Ese cuerpo de élite que tenemos, el GEIES, vendría a completar y reforzar el trabajo de las CEAS durante esas catástrofes y con posterioridad. Las compañeras tienen voluntad, implicación y entrega, pero precisan refuerzo.

Sin embargo, la visibilidad de sus compañeras sobre el terreno de las emergencias es nula.

Queremos que se nos dé esa visibilidad, el lugar que debemos ocupar en esas situaciones devastadoras para la población, que se nos reconozca, estar cuando se produce la catástrofe y después de que se va el operativo de emergencias, porque trabajo social es todo lo que queda después, el trabajo con las familias para ver cómo restablecer la parte psicosocial. Perder este valor es un grandísimo error.

Tenemos una relación directa con la UME, que nos convoca cuando existe una emergencia

¿Qué exigencias colocan sobre la mesa del Gobierno de Castilla y León?

Reivindicamos nuestro lugar imprescindible en el Plancal, un convenio con la Junta de Castilla y León para que se nos active desde el servicio de emergencias 1 1 2, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas.

¿Cómo se forman, cómo realizan las prácticas para saber actuar en emergencias?

Trabajamos en el marco de la UME , que hacían simulacros, ahora ya las catástrofes son la realidad. Cuando me hice cargo en 2018 del Consejo, tenía claro que debíamos formarnos en este tipo de intervenciones. En abril de 2019, la UME realizó un ejercicio de simulación de una invasión química en Jaca con rescate de personas, al que acudimos. En Tenerife iba a haber un simulacro de erupción volcánica, pero ya no se organizó porque tuvo lugar el de La Palma y trabajamos en tiempo real con la UME. Después, llegó la pandemia, los terremotos, la DANA, los incendios...

¿Cómo es su relación con la UME?

Tenemos una relación directa con la UME, siempre se convoca al Consejo General del Trabajo Social, al igual que desde Protección Civil de las comunidades autónomas con las que tenemos un convenio. Nuestra lucha ahora es que se nos tenga en cuenta en todas las comunidades del Estado español.

