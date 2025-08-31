Renfe confirma la pérdida de paradas en Sanabria con los nuevos horarios Galicia-Zamora-Madrid

Renfe ha confirmado la supresión de los servicios de tren de primera hora desde y hasta Sanabria al cargar los nuevos horarios que estarán en vigor hasta el 13 de diciembre, por lo que el departamento que dirige Álvaro Fernández Heredia certifica que no hay marcha atrás en este asunto pese a las movilizaciones habidas en la provincia y parte de Galicia contra tal despropósito, que se materializaba el pasado 9 de junio.

A primeros de agosto Renfe cargó los nuevos horarios entre Galicia y Madrid para el próximo cuatrimestre, del de octubre al 13 de diciembre, pero dejó tres surcos sin cubrir, lo que daba la esperanza de que se pudiera recuperar alguna parada mañanera en Sanabria.

Sin embargo, hace unos días se confirmaban todos los horarios sin que se haya producido ninguna sorpresa, lo que significa que el ministerio de Óscar Puente ha decidido mantener aislada a la comarca de Sanabria, sacando pecho además por ello, ya que afirma que coge más gente en tren con menos servicios y peores horarios que cuando había un convoy más con una distribución horaria más racional.

Zamora-Madrid

Así las cosas, entre Zamora y Madrid hay servicio a las 7.41, 8.43, 12.56, 13.43, 14.36, 16.30, 17.36, 18.33, 20.11 y 22.00 horas, trayectos que se cubren con trenes Avril, tanto en el modelo AVE (siete trenes) como en los morados de bajo coste Avlo (tres servicios). Se mantiene un Alvia, el que sale de Lugo a las 11.18 horas y que en la capital gallega se daba por seguro que adelantaría a las 9.00 horas su salida hacia la capital de España, esperanza truncada.

Este Alvia es uno de los que paran en Sanabria camino de Madrid, y lo hace a las 14.01 horas. El anterior, el primero que sale de la estación de Sanabria AV hacia Zamora y Madrid lo hace a las 12.27 horas y el siguiente a las 18.04. Unos estupendos horarios que no hacen sino fomentar el uso del ferrocarril en la comarca sanabresa, como se ufana en señalar el ínclito Fernández Heredia, respaldado por su jefe y también reconocido tuitero Óscar Puente.

Madrid-Zamora

Entre Madrid y Zamora se mantienen los trenes que salen de la capital de España a las 7.14, 8.25, 10.04, 11.17, 13.20, 14.40, 16.05, 17.10, 18.06, 19.17 y 20.23, que son siete AVE (los Avril blancos), tres Avlo (los bermellones de bajo coste) y un Alvia, con destino Lugo.

Solo tres de los convoyes entre Madrid, Zamora y Galicia, tienen parada en Sanabria y llegan, el primero de ellos a las 10.10 horas, el segundo a las 15.13 y el tercero a las 19.45. Ese primer tren que llegaba antaño antes de las nueve de la mañana se antojaba vital para el servicio laboral, pero Fernández Heredia no está por la labor: a Zamora, ni agua. Lugo se queda también sin su expectativa de adelanto a las 9.00 horas del tren a Madrid, que ahora sale a las 11.18.

Y es que el autobús alternativo impulsado por la Junta para la gente que trabaja en Zamora y vive en Sanabria y viceversa ha tenido muy poco éxito. Está por ver si a partir de este lunes, en que pasa a ser gratuito, puede tener un poco más de demanda. Para llegar a Zamora a primera hora se sigue manteniendo el tren regional, que tarda hora y media aunque coloca al viajero a las 8.30 en la capital.

En cualquier caso las movilizaciones convocadas en la capital de España para finales de septiembre se antojan de entrada con pocas posibilidades de éxito, cuando ya son oficiales los horarios y se están vendiendo billetes hasta el 13 de diciembre con los mismos trayectos actuales y sin visos de que se vaya a atender ninguna reivindicación zamorana, simplemente que un tren de los que ya pasan pare dos minutos. n

