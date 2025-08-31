El piso en venta cerca de la Plaza Mayor de Zamora baja 15.000 euros su precio

Si estás inmerso en ese proceso de búsqueda de casa, tan ilusionante como desesperado, quizá hayas aprendido que tan importante es la búsqueda como el momento oportuno. En ocasiones, muchos interesados han perdido la casa de sus sueños por no ser lo suficientemente rápidos en contactar con la inmobiliaria o los propietarios o en tomar la decisión de: "Me la quedo".

En un mercado tan competitivo, cada vez más usuarios tienen alertas activadas para ser los primeros en enterarse de nuevos anuncios publicados o bajadas de precio de sus favoritos.

Recientemente, uno de estos pisos a la venta que hay en Zamora capital ha reducido su precio de forma considerable, al pasar de 130.000 a 115.000 euros (aunque eso sí, sin impuestos), según el anuncio publicado por el portal inmobiliario Tucasa.com.

Las imágenes del piso en venta en Zamora capital / Tucasa.com

Tres habitaciones y dos baños

Se trata de un inmueble en buen estado de 120 metros cuadrados de superficie divididos en tres dormitorios con armarios empotrados, dos baños, un salón y una cocina equipada. Además, el amplio y luminoso salón da acceso a una amplia terraza con vistas a la calle.

Tiene carpintería exterior de climalit, suelo de baldosa, carpintería interior de madera, calefacción y agua caliente de gas natural y aire acondicionado.

Entre los puntos a favor, es que la cuota de la comunidad es de tan solo diez euros. Entre los puntos en contra es que el edificio no dispone de ascensor y el piso está en una tercera planta.

El piso se encuentra en la zona de los barrios San Isidro y Espíritu Santo.

