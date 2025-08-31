El piso en venta cerca de la Plaza Mayor de Zamora baja 15.000 euros su precio
El inmueble, de 120 metros cuadrados, se encuentra en buen estado
Si estás inmerso en ese proceso de búsqueda de casa, tan ilusionante como desesperado, quizá hayas aprendido que tan importante es la búsqueda como el momento oportuno. En ocasiones, muchos interesados han perdido la casa de sus sueños por no ser lo suficientemente rápidos en contactar con la inmobiliaria o los propietarios o en tomar la decisión de: "Me la quedo".
En un mercado tan competitivo, cada vez más usuarios tienen alertas activadas para ser los primeros en enterarse de nuevos anuncios publicados o bajadas de precio de sus favoritos.
Recientemente, uno de estos pisos a la venta que hay en Zamora capital ha reducido su precio de forma considerable, al pasar de 130.000 a 115.000 euros (aunque eso sí, sin impuestos), según el anuncio publicado por el portal inmobiliario Tucasa.com.
Tres habitaciones y dos baños
Se trata de un inmueble en buen estado de 120 metros cuadrados de superficie divididos en tres dormitorios con armarios empotrados, dos baños, un salón y una cocina equipada. Además, el amplio y luminoso salón da acceso a una amplia terraza con vistas a la calle.
Tiene carpintería exterior de climalit, suelo de baldosa, carpintería interior de madera, calefacción y agua caliente de gas natural y aire acondicionado.
Entre los puntos a favor, es que la cuota de la comunidad es de tan solo diez euros. Entre los puntos en contra es que el edificio no dispone de ascensor y el piso está en una tercera planta.
El piso se encuentra en la zona de los barrios San Isidro y Espíritu Santo.
¿Te ha gustado el piso?
Si estás interesado en este piso y quieres concertar una visita o pedir más información, puedes rellenar el siguiente formulario de Tucasa.com.
- Fallece uno de los dos motoristas implicados en la colisión con una ambulancia a la salida de Zamora a Moraleja
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Duero, a la altura del hospital Provincial de Zamora
- Detenido un conductor que huyó del accidente en el que murió un motorista a las afueras de Zamora
- El detalle zamorano que es 'oro puro': se busca a la persona anónima que lo ha hecho
- Nueva cita de la orquesta La Misión con los zamoranos esta semana
- Herido grave un niño de 13 años tras una caída en la antigua prisión de Zamora
- El autobús Zamora-Puebla y otras 50 rutas, gratis desde el lunes
- Así fueron las vacaciones de Felipe VI en Sanabria cuando tenía 10 años