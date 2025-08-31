El montaje de "Esperanza"

El atrio de la Catedral de Zamora acoge varias furgonetas y hasta una carretilla elevadora. En el pórtico, pero alejado de la puerta principal, se encuentra una serradora manejada con gran rapidez por un operario que enfrente tiene una pila de palés.

El interior de la seo es un ir y venir de trabajadores que están haciendo posible la transformación del templo religioso en un espacio expositivo, un proceso que ha comenzado una vez se ha vaciado de mobiliario el interior de primer templo diocesano, cerrado al culto desde finales del mes de junio.

A la izquierda, un hombre desplaza elementos utilizados en el montaje. A la derecha, la bandeja de iluminación instalada ya en la capilla del Cardenal Mella. | ALBA PRIETO

Tras la realización del gemelo digital de cada sede artística, en este caso San Cipriano y la Catedral, se plantea el diseño y se llevan a cabo una serie de planos para la distribución de los servicios necesarios, de las peanas y de las piezas que integran el recorrido.

La preparación de la exposición de arte sacro "Esperanza" se encuentra ahora inmersa en la fase de instalación de todas las acometidas eléctricas y las labores de carpintería.

Preparativos de Las Edades del Hombre. / Alba Prieto

Trabajo

Las losas de piedra han dejado paso a un suelo de madera, de hecho "ya está instalado un 90%", aseguran fuentes de Las Edades del Hombre.

En la zona de la capilla mayor llama la atención que el altar parece desplazado hacia el retablo mayor de mármol, jaspes y bronce que diseñó Ventura Rodríguez y que ejecutaron Juan Bautista Tammi y Andrés Verda.

Bajo el emblemático cimborrio varios hombres están en plena labor de instalación de unas paredes. Su trabajo ha hecho que ya no puedan apreciarse la belleza de la talla de la sillería coral.

"Respetando que es una catedral donde se siguen viendo espacios importantes, queremos hacer que el público un poco se desubique. Jugamos con los espacios a modo de laberinto para que tenga su encanto", explican fuentes de Las Edades del Hombre.

La puerta de acceso habitual desde el claustro a las naves de la catedral. / Alba Prieto

La transformación de la seo y de San Cipriano, efectuadas de manera paralela, la lleva a cabo un equipo integrado por unas 30 personas centradas en tareas de electricidad y carpintería mientras que el grueso de muestra que realiza la Fundación "de una manera directa e indirecta, implica entre 50 y 60 personas".

Evolución

La instalación de los paneles prácticamente en el suelo ha llegado a todas las capillas, ya casi ha concluido en las dependencias de la sacristía. Avanza por el claustro, espacio del que únicamente se empleará una parte de la galería para una experiencia inversiva, y por las salas de la planta baja del Museo Catedralicio, ya que las del nivel superior finalmente no serán empleada en la segunda edición de Las Edades en la capital zamorana.

Las rejas

El coordinador del montaje de "Esperanza" repasa detalles en un plano de la instalación eléctrica. Uno de sus cometidos reside en que la carpintería no cierre el acceso antes de que los electricistas hayan realizado todas las instalaciones que son necesarias.

De su experiencia se desprende que trabajar en edificios históricos supone un reto porque "hay que tener más cuidado con todos los elementos" y también "hay que adaptarse a impedimentos que surgen, como pueden ser en este caso las rejas" explica.

El coordinador del montaje repasa un plano. / Alba Prieto

En el caso de la catedral zamorana el solado pétreo "está bastante bien, aunque hemos elevado el suelo para facilitar el tránsito de los visitantes", precisa rodeado de paneles "ignífugos".

Recorrido

En el transitar por la nave sur del primer templo diocesano se aprecian ocultas la tumba de Luis de Telles; en el trascoro, la del anterior obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán e incluso la pintura de Cristo Salvador del Mundo del siglo XVI "lo que no significa que lo estén en la muestra" aclaran desde Las Edades.

En la capilla de San Bernardo, donde habitualmente recibe culto el Cristo de las Injurias y donde todavía se encuentran las telas con el anagrama de la Cofradía del Silencio que tapan la estructura que la hermandad monta para colocar a la talla de Diego de Siloé en la mesa procesional, se extraña no ver al impresionante crucificado, que "está ahora guardado", señalan.

La bandeja de iluminación donde irán los focos en la capilla del Cardenal Mella. / Alba Prieto

En la capilla de San Juan Evangelista de un andamio varios operarios suben y bajan, mientras que en la de San Ildefonso o del cardenal Mella ya pende del techo la bandeja de iluminación que acogerán los focos. "La luz no puede ir en las paredes porque estamos en un monumento" precisan fuentes de la fundación.

Pintura

Una vez concluido el panelado, proceso que durará todavía varias semanas, comenzará la fase de pintura, donde está implicada una empresa local.

Un operario en una de las capillas de la seo. / Alba Prieto

Posteriormente comenzarán a llegar a los templos las primeras piezas, convenientemente embaladas, a la espera de ser situadas en sus puntos de exhibición en "Esperanza" a partir de principios del próximo mes de octubre. La maquinaria de Las Edades del Hombre, a pleno rendimiento.

