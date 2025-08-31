El cuerpo humano centra las 17 obras realizadas por Mauro Hernández, quien profundiza en el ser humano junto con elementos que guardan relación la astronomía y los hallazgos arqueológicos en su primera exposición en solitario en Zamora.

Mauro Hernández y el cuerpo humano

Su obra profundiza en "la búsqueda de todo aquello que tiene cierto misterio, que históricamente nos ha costado entender, como el más allá o los misterios que se entraña al universo... toda esa parte que es más etérea, unida a algo mucho más terrenal, que es el ser humano. De alguna manera representa la fragilidad del ser humano frente a todo eso que le es inabarcable" sintetiza el creador madrileño

El artista emplea una mezcla de técnicas, desde el grafito, la tinta china, los lápices de colores incluso la acuarela o el acrílico muy diluido, sobre papel a veces encolado a tabla preparado por él mismo. "Me gusta probar muchas cosas porque no es lo mismo un papel de acuarela que un papel de grabado, que un papel de dibujo" ejemplifica.

El artista Mauro Hernández con uno de sus dibujos. / Emma V. Díaz / LZA

Los fondos de las piezas en algunos casos suponen un cuadro por sí mismo. "Hay mucha abstracción. Hay muchas cosas que están simuladas, que no se intuyen muy bien, restos que han quedado del dibujo subyacente que si quitases todas las líneas, si quitases las figuras, seguiría siendo un cuadro que surge de manera natural" comenta en la sala ante varias de sus piezas de gran tamaño, entre ellas un tríptico y un díptico exhidos hasta el 17 de septiembre en la galería de arte Espacio 36.

"Mi obra está en constante transformación y eso quiere decir que nunca está acabada, que siempre le puedo dar la vuelta y dibujar otra cosa más" señala.

