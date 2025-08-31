La duplicación de la vía del AVE de Zamora Medina se retrasa hasta 2028

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, no desdoblara la vía entre Coreses y Medina del Campo al menos hasta 2028. Así se desprende de los plazos que figuran en dos nuevos contratos para ejecutar la duplicación de la vía, en los que se establece un plazo de ejecución de 30 meses, dos años y medio.

Se trata de contratos por valor de cerca de cuatro millones de euros. El primero asciende a 3,1 millones y se ha licitado para conseguir seis desvíos de alta velocidad de distintas medidas pero todos aptos para circulaciones de 350 kilómetros por hora.

El segundo contrato, valorado en 750.000 euros, es para conseguir cinco aparatos de dilatación y otros cinco muretes guarda balasto.

Este material se une a otros contratos que ya ha celebrado ADIF para hacerse con los distintos componentes de la duplicación de vía en este tramo, que es fundamental para poder aumentar la capacidad de la red ferroviaria entre Galicia, Zamora y Madrid, ya que es actualmente un cuello de botella, al no permitir que se crucen dos trenes en este trayecto.

De Zamora a Pedralba ya hay vía doble, pero queda otro tramo de vía única hasta Orense.

