DIRECTO | Continúan los trabajos de quema controlada en el incendio de Porto

El Cecopi-a de Castilla y León se disuelve

El CECOPI-A (Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico), del que forma parte del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, se ha disuelto como consecuencia de la mejoría de los incendios forestales en Castilla y León y unas buenas previsiones ante la extinción de los focos que puedan reactivarse.

Este Centro de Coordinación ha sido disuelto por parte de la dirección técnica del mismo después de convocarse el día 10 de agosto ante la creciente y preocupante situación que estaban generando los incendios en varias provincias de Castilla y León.

Dentro de este CECOPI también han formado parte otros organismos de la Adminsitración General del Estado, como Guardia Civil, Policía Nacional, UME, DGT, AEMET o la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno.