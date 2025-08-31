DIRECTO | Continúan los trabajos de quema controlada en el incendio de Porto

En Directo
Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.
Prosiguen las labores de consolidación
En el incendio de Porto continúan los trabajos de quema de ensanche para afianzar y consolidar la línea de control de la pista de La Barrosa que sale desde San Ciprián de Sanabria.
El fuego técnico es realizado por un equipo formado por dos técnicos, nueve agentes medioambientales, un celador de medio ambiente, varias Romeos, ELIF, Charlies, UBA y Deltas de la Junta de CyL, apoyados por la UME y por medios aéreos.
El Cecopi-a de Castilla y León se disuelve
El CECOPI-A (Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico), del que forma parte del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, se ha disuelto como consecuencia de la mejoría de los incendios forestales en Castilla y León y unas buenas previsiones ante la extinción de los focos que puedan reactivarse.
Este Centro de Coordinación ha sido disuelto por parte de la dirección técnica del mismo después de convocarse el día 10 de agosto ante la creciente y preocupante situación que estaban generando los incendios en varias provincias de Castilla y León.
Dentro de este CECOPI también han formado parte otros organismos de la Adminsitración General del Estado, como Guardia Civil, Policía Nacional, UME, DGT, AEMET o la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno.
Acto de reconocimiento
Este domingo está previsto un reconocimiento a todos los voluntarios y profesionales que han participado en las labores de extinción del incendio forestal que ha afectado a los pueblos de Sanabria. El acto se celebrará este domingo, día 31 de agosto, a las 12.00 horas en las instalaciones de Villalucerna, ubicadas en la localidad de Vigo de Sanabria. Puedes leer la noticia completa, aquí.
El viento respeta las labores de extinción
Los medios de extinción está trabajando en estos momentos en la zona del Cañón del Tera y la pista de la Barrosa que sube al pico Faeda en San Ciprián de Sanabria. La meteorología está ayudando en el trabajo de brigadas y medios.
Por la tarde, ha habido rachas altas de viento, pero no han interferido en las labores de extinción. Por el momento no se prevén lluvias en los próximas horas en esta zona aunque el descenso de las temperaturas nocturnas y la humedad están favoreciendo las labores de extinción.
Evolución favorable de los incendios también en León
La situación también mejora en León, donde se desconvoca el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado Provincial) tras bajar el incendio de Fasgar y Colinas a nivel de gravedad 1. La evolución de los fuegos, las bajas temperaturas, las nubes y las lloviznas han contribuido a frenar el avance, tal y como ha explicado Eduardo Diego, delegado Territorial de Junta de Castilla y León en León.
Asimismo, el incendio de La Baña continúa en fase de vigilancia activa para controlar el perímetro y atajar pequeñas reproducciones.
Eso sí, según sus palabras, “no hay que bajar la guardia”. Los trabajos actuales se centran en la consolidación y perimetración de los incendios.
Acto de reconocimiento para voluntarios y profesionales contra los incendios
Mañana a las 12.00 horas se celebrará un acto de reconocimiento a todos los voluntarios y profesionales que han participado en las labores de extinción del incendio de Porto de Sanabria. El acto tendrá lugar en las instalaciones de Villalucerna, ubicadas en la localidad de Vigo de Sanabria.
Solidaridad a raudales con los sanabreses afectados por el fuego
Un millar de personas participaron de la cena solidaria organizada en el complejo hostelero Villa Lucerna de Vigo de Sanabria.
Hasta 250 comensales llenaron la carpa donde se preparó el evento con afluencia de vecinos y todavía veraneantes de diferentes pueblos de la comarca, y especialmente los directamente afectados, Vigo de Sanabria, Ribadelago y San Martín.
Así estaban las llamas ayer entre Zamora y León
Imágenes del incendio en la mañana del 29 de agosto en la pista de la Barrosa, entre San Ciprián y La Baña.
Buena evolución del incendio de Porto
Nunca mejor dicho. Soplan vientos favorables en la evolución del incendio de Porto, pero la experiencia a lo largo de todos los días, desde su inicio el 14 de agosto, imponen cautela. Precisamente porque el viento no deja de soplar por la tarde y eso complica la extinción del fuego, ya en nivel 1.
José Luis Gutiérrez, director técnico de extinción, ha informado desde el Puesto de Mando Avanzado situado en la Casa del Parque de Rabanillo. "En el único frente activo, una pequeña parte entre San Ciprián y La Baña, por la mañana se pudo trabajar muy bien contrafuegos, asegurando un ochenta por ciento".
Confirmación del descenso a nivel 1
