DIRECTO | Continúan los trabajos de quema controlada en el incendio de Porto

Se mantiene cerrada al tráfico por humo o fuego la ZA-103, entre San Martín de Castañeda y la Laguna de los Peces

El fuego da una tregua a Castilla y León, ya sin incendios de nivel 2

Trabajos de quema controlada en el incendio de Porto por parte de los peones forestales.

Trabajos de quema controlada en el incendio de Porto por parte de los peones forestales. / Cedida

LOZ

Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.

TEMAS

