El dentista del futuro, en Zamora

La tecnología está revolucionando el mundo tal y como lo conocemos, y la salud no se está quedando atrás. Los múltiples avances que han surgido en los últimos años han logrado que ir al dentista ya no tenga nada que ver con lo que era antes. La odontología ya es digital, los escáneres han sustituido a los moldes y en fresadoras e impresoras 3D se fabrican dientes. Parece increíble, pero ya es una realidad en la Clínica Implantes.

Clínica Implantes / Alba Prieto / Alba Prieto

Al cruzar sus puertas en la plaza Maestro Haedo ya se nota que no es una clínica al uso. La innovación se ha implantado desde el diseño, con espacios amplios, cristaleras y una decoración que lejos está de lo que uno se imagina cuando piensa en "ir al dentista". Lo único "tradicional" es que en las consultas y en el quirófano sigue habiendo una camilla, pero el resto del equipamiento es un muestrario de la tecnología más avanzada.

Clínica Implantes ofrece todo tipo de tratamientos y en todos ellos persigue el mismo objetivo: que ir al dentista sea más rápido, más confortable, menos molesto y menos invasivo.

GBT

Es la única clínica dental en España que ofrece "un spa" para la boca, ya que dispone de una sala específica para el procedimiento GBT (Gingival Biofilm Treatment), una técnica muy novedosa que revoluciona la limpieza dental y que hasta ahora solo se podía encontrar fuera de nuestras fronteras.

Clínica Implantes / Alba Prieto / Alba Prieto

"Es un servicio premium con características como que el agua se adapta a la temperatura corporal o que la vibración del ultrasonido está más controlada y solo vibra donde hay sarro", detalla el doctor José A. Cabezas, cirujano oral, implantólogo y periodoncista que está al frente de la clínica.

Además, continúa, "este procedimiento es menos agresivo con los dientes porque prácticamente no los daña y después se hace un aeropulido que los va alisando y puliendo". También se adapta a tres situaciones diferentes: tratamiento de implantes, de limpieza por debajo de la encía y de limpieza por encima de la encía. Lo que logra, en conjunto, es que la limpieza bucal suba de categoría.

Clínica Implantes. Doctor José A. Cabezas / Alba Prieto / Alba Prieto

Flujo cerrado

Entras por la mañana, y en unas horas sales por la puerta con una dentadura nueva. Es otro de los grandes avances que también es una realidad en Clínica Implantes. "Estamos haciendo tratamientos de bocas enteras en una mañana, cuando antes llevaba muchos días", explica el doctor.

Y lo consiguen gracias a un flujo cerrado. Es decir, en el centro se hace toda la fase quirúrgica y de planificación previa. Una vez que el paciente ya está quirófano y está todo listo, en la propia clínica se ajusta el diseño que ya se ha elaborado de la dentadura y se envía al laboratorio que, en apenas tres horas, ha fabricado los nuevos dientes.

Clínica Implantes / Alba Prieto / Alba Prieto

"El laboratorio también está en Zamora, cuenta con la última tecnología y trabaja solo para nosotros. Eso nos proporciona rapidez y nos permite que el paciente en unas horas y sin molestias pueda tener dientes nuevos", asevera el doctor.

Y todo ello con solo tres visitas al dentista y siendo intervenido en un quirófano muy preparado que cuenta con sistemas de monitorización para controlar a los pacientes durante el tiempo que están sedados y que están siendo intervenidos.

José A. Cabezas también recuerda que cualquier persona puede hacerse un implante: "Hay que acabar con ese mito que existe de que sin hueso no puede haber implantes. Eso ya no es así". En la Clínica hacen unos mil implantes al año.

Formación

Que la clínica dental del futuro sea ya el presente en Zamora tiene detrás un trabajo ingente en el que, además de inversión en tecnología, hace falta mucha formación.

Clínica Implantes / Alba Prieto / Alba Prieto

También son muchos los equipos de profesionales que llegan a Zamora interesados por el trabajo que se desarrolla aquí. Por algo, como bien dice el doctor, "esta es una de las mejores clínicas de España".