Comienza la instalación de una nueva isla de contenedores soterrados en la calle San Pablo

El Ayuntamiento de Zamora ha iniciado la ejecución de una nueva isla de contenedores soterrados en la zona de San Pablo, con el objetivo de mejorar la limpieza y la integración estética de los espacios públicos, facilitar la separación de residuos y el reciclaje mediante contenedores accesibles y modernos, reducir el impacto ambiental y optimizar la eficiencia en la recogida. La actuación contempla tanto los depósitos destinados a residuos sólidos urbanos (RSU) como los contenedores de recogida selectiva, facilitando el reciclaje y la separación en origen.

Esta intervención forma parte del Plan Municipal de Renovación Progresiva del Sistema de Recogida de Residuos, que continuará en las próximas semanas con las obras para la instalación de nuevas islas soterradas en la calle Luis Ulloa Pereira y en la confluencia de Cuesta del Piñedo con Puerta Nueva.

La ejecución de estas infraestructuras se suma a las ya realizadas en la Plaza de La Laguna, el Cuartel Viejo y la Plaza de Fernández Duro, consolidando una red más moderna, accesible y respetuosa con el entorno urbano.

Cada una de las islas de contenedores soterrados cuenta con un presupuesto que ronda los 70.000 euros y se ejecutan de acuerdo con las mejoras recogidas en el contrato realizado con la empresa PreZero, concesionaria del servicio de limpieza.

Desde el Ayuntamiento de Zamora se ha informado que se continuará ampliando progresivamente este modelo de gestión de residuos, atendiendo a criterios de sostenibilidad y a las demandas ciudadanas, con el compromiso de construir una ciudad más limpia, ordenada y respetuosa con su entorno.