Baychimo Teatro abre una senda en China

Todo comenzó tras la representación del espectáculo "Sum" en la Feria Europea de Teatro para niños y niñas de Gijón. Cuando las dos actrices, todavía ataviadas con los trajes de la función, saludaban al público, de repente, dos programadoras chinas se acercaron a ellas y les manifestaron su deseo de que el espectáculo pudiera desarrollarse en su país, en China.

La animada y sorpresiva conversación en Inglés mantenida meses atrás, continuó de manera más formal con el grueso de la compañía Baychimo Teatro que ahora llevará a cabo seis representaciones de su último espectáculo en un teatro de Shanghái el 6 y 7 de septiembre y su presencia en el país supondrá un avance más en la adaptación china de "Sum", pieza pensada para la primera infancia.

Trabajo conjunto

La compañía, durante estos meses, ha mantenido encuentros a través de la plataforma Zoom para poner los cimientos de la adaptación del montaje ideado por los zamoranos que recurrieron a Alberto Velasco para definir la parte estética de la danza de la obra para cuyo espacio sonoro recurrieron a Javier Navarro, con quien ya han trabajado en obras anteriores, como "El pequeño señor Paul" y de "La Leyenda de Sally Jones".

Las actrices durante una representación. / Cedida

En su último montaje, los zamoranos apostaron por trabajar "desde el espacio físico, desde la danza con el cuerpo expresivo ya que queríamos que fuera el cuerpo el que contara las historias" explica su director, Moncho Enríquez.

"Hemos trabajado con culturas más cercanas como la portuguesa, la italiana o incluso la marroquí, pero realmente una inmersión en un contexto profesional tan intenso como el que estamos teniendo no lo habíamos tenido nunca" precisan desde Baychimo que realiza un "alquiler de derechos" sobre su "patrimonio inmaterial".

El director de este espectáculo remarca que el equipo chino "tiene muy buena actitud". "Es una gente muy respetuosa con nuestro trabajo" y "ellas han mostrado siempre un respeto total por este espectáculo tan íntimo", enfatiza Moncho Enríquez. Además, en los ensayos que han visto han percibido que "han incorporado todas las conversaciones que hemos tenido con la dirección artística china".

Un momento de una función de "Sum". / Cedida

Largo recorrido

Desde Baychimo son consciente de que el espectáculo chino "irá creciendo de acuerdo a las circunstancias que va a vivir, que son muy distintas de las que vamos a tener nosotros con “Sum” en España o en Europa por lo tanto, será interesante ver dentro de un par de años".

La adaptación de espectáculos de compañías foráneas resulta una práctica cada vez más habitual en China, dado que resulta muy complejo que una formación europea o americana vaya durante meses al país. "Me parece una fórmula muy interesante porque nosotros no podríamos estar trabajando allí de manera continuada" reflexionan desde la compañía teatral zamorana.

