AHORA DECIDE PIDE AL AYUNTAMIENTO URGENCIA EN ABRIR AL PÚBLICO EL SERVICIO DE BARCAS DEL DUERO

La recuperación de las aceñas de Olivares "como la podían ver nuestros abuelos" es otra asignatura pendiente del equipo de gobierno municipal

Barcas del Duero.

Barcas del Duero.

Alejandra Bonel García

Desde Ahora Decide se reclama a los partidos del gobierno municipal la falta de compromiso de cara al aprovechamiento de los recursos paisajísticos y de los ecosistemas del río Duero. El grupo político se queja de la situación de "abandono del Duero, en la que no se ven proyectos de mejora, cuidado y aprovechamiento de un recurso turístico de primer nivel".

Las quejas surgen en un período en que el turismo en la ciudad es relevante, y en el que el entorno del Duero es una de sus citas clave: "Lo que se encuentran es una barcaza que habían oído que funcionaba y se podía utilizar para pasar a la otra orilla, pero que no funciona, se encuentran cinco embarcaciones a remo, de madera y pintadas de colores, igual que la de los pescadores de Olivares antiguos e iguales que las que se podían utilizar en el embarcadero que había debajo del antiguo puente de la OJE, todas varadas y atadas al embarcadero pero sin poder ser utilizadas".

Aceñas.

Aceñas.

Ahora Decide alega que "en los dos últimos años pedíamos su puesta en funcionamiento porque pasó lo mismo y comenzaron a funcionar a mediados de agosto. Este año hemos superado el abandono porque estamos a finales de agosto y ni funciona la barcaza, ni se pueden utilizar las barcas allí varadas ni podemos tomar un aperitivo en Los Pelambres, tres recursos turísticos y de ocio para todos los zamoranos y visitantes que deberían estar funcionando desde principios de verano. Si evaluamos la oferta turística que ofrecemos en la visita a las aceñas de Olivares tenemos que calificarla de muy pobre, ha ido cambiando a lo largo de los años y nunca ha tenido éxito, los turistas pasan por allí, dan un vistazo a lo que les ofrecemos y acaban la visita en diez minutos."

Barcaza del río Duero-

Barcaza del río Duero.

La propuesta al gobierno de Izquierda Unida y del Partido Socialista es que se "remate la idea del funcionamiento de las aceñas como funcionaba hace diez años y como la podían ver nuestros abuelos, que antes del invierno se puede disfrutar de los servicios de La Barcaza y de las barcas del río, que se pueda tomar un aperitivo en Los Pelambres".

