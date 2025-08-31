AHORA DECIDE PIDE AL AYUNTAMIENTO URGENCIA EN ABRIR AL PÚBLICO EL SERVICIO DE BARCAS DEL DUERO

Desde Ahora Decide se reclama a los partidos del gobierno municipal la falta de compromiso de cara al aprovechamiento de los recursos paisajísticos y de los ecosistemas del río Duero. El grupo político se queja de la situación de "abandono del Duero, en la que no se ven proyectos de mejora, cuidado y aprovechamiento de un recurso turístico de primer nivel".

Las quejas surgen en un período en que el turismo en la ciudad es relevante, y en el que el entorno del Duero es una de sus citas clave: "Lo que se encuentran es una barcaza que habían oído que funcionaba y se podía utilizar para pasar a la otra orilla, pero que no funciona, se encuentran cinco embarcaciones a remo, de madera y pintadas de colores, igual que la de los pescadores de Olivares antiguos e iguales que las que se podían utilizar en el embarcadero que había debajo del antiguo puente de la OJE, todas varadas y atadas al embarcadero pero sin poder ser utilizadas".

Aceñas. / Cedida

Ahora Decide alega que "en los dos últimos años pedíamos su puesta en funcionamiento porque pasó lo mismo y comenzaron a funcionar a mediados de agosto. Este año hemos superado el abandono porque estamos a finales de agosto y ni funciona la barcaza, ni se pueden utilizar las barcas allí varadas ni podemos tomar un aperitivo en Los Pelambres, tres recursos turísticos y de ocio para todos los zamoranos y visitantes que deberían estar funcionando desde principios de verano. Si evaluamos la oferta turística que ofrecemos en la visita a las aceñas de Olivares tenemos que calificarla de muy pobre, ha ido cambiando a lo largo de los años y nunca ha tenido éxito, los turistas pasan por allí, dan un vistazo a lo que les ofrecemos y acaban la visita en diez minutos."

Barcaza del río Duero. / Cedida

La propuesta al gobierno de Izquierda Unida y del Partido Socialista es que se "remate la idea del funcionamiento de las aceñas como funcionaba hace diez años y como la podían ver nuestros abuelos, que antes del invierno se puede disfrutar de los servicios de La Barcaza y de las barcas del río, que se pueda tomar un aperitivo en Los Pelambres".