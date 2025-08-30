Un usuario de Intras atemoriza a su vecindario en Alviar

Residentes en el barrio de Alviar viven atemorizados por las amenazas y la actitud agresiva de un usuario de la Fundación Intras que habita en una casa baja de la calle del Roble, desde la que arroja todo tipo de enseres a la calle, desde un sofá a todo tipo de menaje del hogar. En una de esas explosiones, un vecino temió por su integridad física cuando recibió el impacto en de uno de los objetos que lanzó el usuario de la fundación directamente contra su vehículo, acto con el que le reventó uno de los cristales.

"No se puede salir a la calle, nos insulta, nos dice que nos va a matar y te tira con lo que pilla, se alborota cuando no toma la medicación", cuentan algunas de las personas que se han visto afectadas por este hombre, al que "nadie controla, vive solo y creemos que eso no es normal, no podemos estar tranquilos, le tenemos miedo". Desde Alviar, piden a las autoridades "que se tomen medidas antes de que sea demasiado tarde y ocurra alguna desgracia".

Tanto la Policía Municipal como la Policía Nacional han acudido en varias ocasiones a petición del vecindario que tiene miedo a las amanazas de muerte que lanza este hombre, situación ante la que se insta a la Fundación Intras o a las autoridades a tomar medidas para atajar este problema que ha alterado la convivencia en el barrio, apuntan.