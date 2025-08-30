La tasa de criminalidad crece en Zamora en el primer semestre

La criminalidad en Zamora continúa al alza y la tasa se sitúa en 35,6 delitos por cada mil habitantes en los seis primeros meses de 2025, lo que suma 4,5 puntos más que la registrada en 2023, de acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Interior que ha hecho públicos la subdelegación del Gobierno central en Zamora. La incidencia de la ciberdelincuencia, especialmente delitos de estafa, es la culpable de esta evolución, puesto que la población de mayor edad, la más numerosa en Zamora, es más vulnerable frente a este tipo de delitos basados en el engaño.

De hecho, en términos generales, los ciberdelitos aumentaron un 10,5% en la comunidad autónoma entre enero y junio de este año, periodo en el que se han denunciado 12.214 estafas informáticas, casi las mismas que a lo largo de todo 2024.

La provincia se coloca en el segundo lugar en cuanto a territorio más seguro de Castilla y León, tras Palencia que mantiene su tasa en 33,8 delitos por cada mil habitantes. Zamora continúa lejos de la media autonómica que suma 39,3 puntos en el primer semestre del año, once puntos menos que la media nacional que se cifra en 50,3.

La tercera provincia castellano y leonesa con menos delitos es Salamanca, cuyo indicador es de 37,7 puntos, frente a la que mayor inseguridad registra en esta comunidad, que es Segovia con una tasa de 41,8, seguida de Ávila, con 41,7, superior por muy poco a la de la provincia de Valladolid, con 41,6. Soria tiene una tasa de 40,4 delitos por mil habitantes; Burgos, 39,99; y León, 38,8, lo que la coloca como la cuarta más segura de Castilla y León.