Cómo solicitar, paso a paso, la tarjeta BusCyl para viajar gratis en autobús en Castilla y León

Durante la pasada primavera, la Junta de Castilla y León anunció la creación de la tarjeta Buscyl que permite viajar gratis por la Castilla y León a los empadronados en la Comunidad. Si bien los menores de 15 años ya disfrutan de este servicio desde este verano, la medida se aplicará para el resto de la población próximamente de manera progresiva en las más de 2.600 rutas del territorio, entre ellas 310 en la provincia de Zamora que puedes consultar aquí.

Detalle de las rutas de autobús gratuitas en Zamora con las tarjeta Buscyl

El calendario de implantación comenzará el 1 de septiembre, cuando los empadronados podrán disfrutar del autobús gratuito. De forma gradual, se continuará con la implantación del resto de líneas y se calcula que a finales de octubre la iniciativa sea efectiva en todas las rutas.

Trayectos gratis a partir del lunes / J.N.

Trayectos de transporte a la demanda gratis a partir del lunes / J.N.

Solicitud online de la tarjeta Buscyl

Puedes pedir la tarjeta Buscyl de manera online en este portal. En primer lugar, y en caso de que no lo tengas ya, deberás crear un usuario en el Portal Web para el Viajero de la Junta de Castilla y León. Puedes crear la nueva cuenta, recuperar la contraseña de tu antiguo usuario o directamente acceder con tus claves, aquí.

Si tienes que crear una cuenta nueva El nombre de usuario deberá ser una cuenta de correo válida. Recibirás un correo electrónico en la dirección indicada para validar tu cuenta y continuar con el proceso de alta. Ojo, no olvides revisar la carpeta de 'SPAM' o 'Correo no deseado' porque muchos de estos correos frecuentemente se cuelan directamente en este directorio. Una vez abierto el correo, podrás continuar el registro desde cualquier de los enlaces adjuntos en el correo. Tendrás que crear una contraseña y, de este modo, ha habrás activado tu cuenta.

Una vez tengas tu dirección de correo y contraseña, deberás iniciar sesión en el portal de Buscyl y elegir entre los dos apartados disponibles, menores de 15 años y mayores de 15 años (a la derecha).

En la siguiente pantalla, tendrás que rellenar un formulario con tus datos personales (DNI, nombre, apellidos, etcétera) y guardar el contenido. A continuación, deberás volver a marcar la tarjeta más adecuada (si es para una persona menor de 15 años o mayor). En el siguiente apartado, podrás indicar si la tarjeta es para ti (y así no tienes que volver a rellenar los datos) o para otra persona. Marca si el perfil está bonificado, provincia de residencia y descuento aplicable (familia numerosa general o especial) Sube el DNI por las dos caras (en un único archivo o en dos) Acepta las condiciones Recibirás un correo con la confirmación de registro de la solicitud junto a un número de referencia. Ten en cuenta que las siguientes notificaciones también se realizarán por esta vía de correo electrónico, por lo que es aconsejable que te asegures que los correos no entren en la carpeta de 'Correo no deseado'.

Solicitud presencial de la tarjeta Buscyl

Si prefieres pedir tu tarjeta Buscyl de forma presencial, tendrás que entregar un formulario con tus datos. Este formulario lo puedes descargar desde la sede electrónica aquí (en la parte de abajo, donde dice 'Descargar formularios y anexos'), o pedirlo en las dependencias y oficinas de la Junta de Castilla y León (servicios y delegaciones territoriales).

Una vez lo hayas cumplimentado, deberás presentar este formulario en el registro de las dependencias y oficinas de la Junta de Castilla y León junto con la documentación adjunta necesaria.

¿Necesitas asesoramiento?

Puedes llamar al servicio 012 o al teléfono 983 32 78 50, en horario de lunes a viernes de 8.00 a 22.00, y sábados de 9.00 a 14.00 horas. También puedes ponerte en contacto con el Centro de Control del Transporte de Castilla y León (Cecocyl) en el número de teléfono 887 88 15 69.

Dudas frecuentes

¿Pueden sacar la tarjeta los no empadronados en Castilla y León?

Los no empadronados en Castilla y León la pueden sacar y la pueden usar como monedero para abonar el precio correspondiente a cada viaje. Es decir, no para viajar de forma gratuita.

¿La tarjeta Buscyl caduca?

La tarjeta física no tiene fecha de caducidad, pero el titular recibirá un aviso, cada 3 años (o antes si su condición o bonificación tiene fecha de caducidad), para comprobar el cumplimiento de las condiciones y poder continuar con su utilización.