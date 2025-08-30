Como es habitual a principios del mes de septiembre, Zamora volverá a ser la capital del folklore. El escenario instalado a los pies de la Catedral será nuevamente el escenario del Festival Internacional de Folklore (FIF) durante los días 5, 6 y 7 de septiembre a las 20.30 horas. Además, Benavente el miércoles 3 de septiembre y Toro el jueves 4 de septiembre serán los primeros en disfrutar del cartel de este año.

Colombia, Macedonia del Norte, Guinea Bissau, Hungría y grupos de Murcia y Palencia por parte de España, serán los invitados a una nueva edición del festival organizado por la Asociación Etnográfica Don Sancho. "Va a ser absolutamente sorprendente lo que vamos a disfrutar, vamos a tener en Zamora a artistas nativos que nunca habían salido de su continente", ha declarado Antonio Martín, promotor del Festival, durante su presentación en rueda de prensa. La entrada es gratuita.

Programa completo del Festival de Folklore. / Cedida

Programa completo del Festival de Folklore de Zamora 2025

Miércoles 3 septiembre en Benavente

20.30 horas. Festival Internacional de Folklore de Benavente. Gran Teatro Reina Sofía. Entrada gratuita. Actuaciones de Combinaciones Folklóricas. COLOMBIA | Janos Bihari. HUNGRÍA | Panče Pešev. MACEDONIA DEL NORTE | Netos de Bandim. GUINEA BISSAU

Jueves 4 de septiembre en Toro

20.30 horas. Festival Internacional de Folklore de Toro. Plaza Mayor. Actuaciones de:

Combinaciones Folklóricas. COLOMBIA

Janos Bihari. HUNGRÍA

Panče Pešev. MACEDONIA DEL NORTE

Netos de Bandim. GUINEA BISSAU

Viernes 5 de septiembre en Zamora capital

20.30 horas. Ceremonia de Inauguración del FIFZAMORA. Festival Internacional de Folklore de Zamora. Plaza de la Catedral. Actuaciones de:

Don Sancho. ZAMORA

Janos Bihari. HUNGRÍA

Combinaciones Folklóricas. COLOMBIA

La Hijuela. MURCIA

Panče Pešev. MACEDONIA DEL NORTE

Netos de Bandim. GUINEA BISSAU

Sábado 6 de septiembre en Zamora capital

11.30 horas. Taller / Workshop de Danza en la Calle. Plaza de Sagasta, Zamora. Todos los grupos

13.00 horas. Vermouth Musical del FIFZAMORA. Inmediaciones de calle de Los Herreros y Plaza Mayor.

20.00 horas. Desfile de los Pueblos del Mundo. De la Plaza Mayor hasta la Plaza de la Catedral. 20:30h. Gala Folklórica Internacional. Desarrollo de otras performances. Plaza de la Catedral. Actuaciones de:

La Hijuela. MURCIA

Panče Pešev. MACEDONIA DEL NORTE

Don Sancho. ZAMORA

Netos de Bandim. GUINEA BISSAU

Janos Bihari. HUNGRÍA

Combinaciones Folklóricas. COLOMBIA

Domingo 7 de septiembre en Zamora capital

12.00 horas. Recepción Oficial del Festival Internacional de Folklore en el Excmo. Ayuntamiento de Zamora y foto oficial

13.00 horas. Vermouth Musical del FIFZAMORA. Inmediaciones de calle de Los Herreros y Plaza Mayor.

20.00 horas Ceremonia de Clausura del Festival Internacional de Folklore de Zamora y entrega del Gran Premio del FIFZAMORA. Actuaciones de:

Jorge Manrique. PALENCIA

Janos Bihari. HUNGRÍA

Netos de Bandim. GUINEA BISSAU

Panče Pešev. MACEDONIA