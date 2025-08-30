El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: "Hasta que usted aprenda..."

Imagina que un vecino tuyo saca la basura de tu casa, pero siempre la deja enfrente del portal, en un árbol de la acera. Eso es lo que sucede en un céntrico bloque de edificios de la calle Amargura de Zamora capital. Y, ante el hartazgo, una ciudadana ha decidido tomar cartas en el asunto para tratar de poner freno a esta conducta tachada de "incívica" por algunos usuarios.

La frutera de un comercio cercano ha dejado un cartel pegado en el portal con un mensaje dirigido a su apreciado vecino.

"Querido vecino. La basura no se deja en el árbol, se tira al contenedor", comienza el escrito. "Hasta que usted aprenda a llevarla al contenedor, yo se la dejaré en el portal (no tengo que tirar sus basuras). Atentamente: la frutera" y dos puntos y un paréntesis que evocan el símbolo de una carita feliz. Un comunicado en tono asertivo que esta ciudadana espera surta efecto para dejar de toparse diariamente con la bolsa de basura en la acera.