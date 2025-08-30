El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: "Hasta que usted aprenda..."
Una comerciante toma cartas en el asunto ante la conducta de un residente
Imagina que un vecino tuyo saca la basura de tu casa, pero siempre la deja enfrente del portal, en un árbol de la acera. Eso es lo que sucede en un céntrico bloque de edificios de la calle Amargura de Zamora capital. Y, ante el hartazgo, una ciudadana ha decidido tomar cartas en el asunto para tratar de poner freno a esta conducta tachada de "incívica" por algunos usuarios.
La frutera de un comercio cercano ha dejado un cartel pegado en el portal con un mensaje dirigido a su apreciado vecino.
"Querido vecino. La basura no se deja en el árbol, se tira al contenedor", comienza el escrito. "Hasta que usted aprenda a llevarla al contenedor, yo se la dejaré en el portal (no tengo que tirar sus basuras). Atentamente: la frutera" y dos puntos y un paréntesis que evocan el símbolo de una carita feliz. Un comunicado en tono asertivo que esta ciudadana espera surta efecto para dejar de toparse diariamente con la bolsa de basura en la acera.
- Fallece uno de los dos motoristas implicados en la colisión con una ambulancia a la salida de Zamora a Moraleja
- El detalle zamorano que es 'oro puro': se busca a la persona anónima que lo ha hecho
- Nueva cita de la orquesta La Misión con los zamoranos esta semana
- Herido grave un niño de 13 años tras una caída en la antigua prisión de Zamora
- El autobús Zamora-Puebla y otras 50 rutas, gratis desde el lunes
- Así fueron las vacaciones de Felipe VI en Sanabria cuando tenía 10 años
- Un detenido en Sanabria con 55 kilos de cocaína, en prisión
- Transportes adjudica 2,45 millones de euros para renovar el firme de un tramo de 8,5 km de la N-122