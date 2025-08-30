En marcha las obras de la nueva calle en la trasera de la Catedral de Zamora

Las obras de la calle peatonal que se abrirá en la parte trasera de la Catedral de Zamora comienzan a tomar forma. Los trabajos han comenzado y son visibles esta semana en las cocheras del Palacio Episcopal, donde la actuación ha comenzado con el derribo del murete que separaba las dos alturas que tiene ese patio que hasta ahora era de titularidad eclesiástica y que se convertirá en el nuevo vial para peatones.

Esa nueva calle conecta a través de esas cocheras, por un lado, la calle desde la que se accede a la denominada Puerta del Obispo, en la parte sur del templo mayor zamorano, y, por otro, los jardines de Baltasar Lobo del entorno del Castillo.

Los trabajos, que ejecuta la empresa Ingeniería Románica, la misma que acomete también las obras de rehabilitación y modernización del Mercado de Abastos, plantean una intervención mínima y evitan al máximo las excavaciones, para eludir así que la posible aparición de restos arqueológicos retrasara el proyecto.

Las obras son fruto de un acuerdo alcanzado entre el Obispado y el Ayuntamiento de Zamora para que el patio episcopal pase a ser de tránsito peatonal y uso público, tal y como contemplaba desde hace 25 años el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la ciudad.

La calle ocupará más de 500 metros cuadrados y las obras se adjudicaron por 375.100 euros sobre un presupuesto base de 436.273 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Eso prolonga la ejecución hasta el próximo mes de diciembre, lo que permitirá disfrutar de la nueva calle tanto a los zamoranos como a los turistas que a partir de ese mes se acerquen a la exposición de Las Edades del Hombre.

La idea inicial era la de que las obras pudieran haberse iniciado antes y estuvieran listas al inicio de la muestra de arte sacro, en octubre, pero finalmente no va a poder ser, aunque para el Ayuntamiento lo importante es que se ejecute esa actuación, que quedará para siempre y ofrecerá una nueva vista de la seo desde su lado sur de la que ahora no podía disfrutar la ciudadanía.

Para hacer realidad este proyecto, el alcalde, Francisco Guarido, y el ecónomo del Obispado, José Manuel Chimeno, suscribieron el pasado año un convenio urbanístico que daba vía libre a la cesión de los espacios públicos previstos en el conocido como Plan Especial del Casco Histórico. Mediante ese convenio la institución eclesiástica cedía al Consistorio un total de 523 metros cuadrados de la parcela de las cocheras, que ocupa en total 835 metros cuadrados.

