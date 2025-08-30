Indignación por el estado actual del bosque de Valorio en Zamora: "Completamente abandonado"

"El bosque de Valorio está totalmente abandonado. La Fuente del León tiene cortada el agua porque se ha estropeado un grifo. Vergüenza le tendría que dar al Ayuntamiento de Zamora tener el bosque en estas condiciones", ha escrito un usuario en un grupo formados por zamoranos en la red social Facebook.

Es habitual leer en esta comunidad digital quejas sobre el estado de la ciudad, que van desde parques y jardines hasta aparcamientos para vehículos, pero el clima de la conversación no siempre es en tono de reproche, sino que los zamoranos también comparten sugerencias e ideas de lo más imaginativas para mejorar la ciudad.

No es la primera vez que un zamorano denuncia en redes el estado del bosque de Valorio. De hecho, en el apartado de comentarios de esta publicación, una mujer asegura que una vez dentro del bosque hay una gran cantidad de árboles caídos que dan la sensación de "abandono total", explica.

Parece que la fuente indicada por el usuario es objeto de controversia. "Si no es una cosa, es otra. No va fina del todo", añade un usuario. Mientras tanto, aconsejan al autor de la publicación compartir la queja en Zamora en Línea para que llegue al gobierno de la ciudad y puedan abordar la solución de este desperfecto.

La Fuente del León, construida en el año 1884, es uno de los rincones más especiales del Bosque de Valorio, un oasis de naturaleza en pleno corazón de Zamora. Con 80 hectáreas llenas de pinos piñoneros y aves forestales, es el lugar ideal para pasear, hacer deporte o simplemente desconectar. Además, en honor a Félix Rodríguez de la Fuente, el bosque también cuenta con un monumento dedicado a su legado naturalista.