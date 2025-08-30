Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Duero, a la altura del hospital Provincial de Zamora
Se trata de un varón de entre 40 y 50 años de edad
F. E.
Esta mañana se ha rescatado un cuerpo sin vida de un hombre de entre 40 y 50 años en el río Duero en Zamora. La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibe una llamada a las 8.47 horas que informa de la presencia de un cuerpo que flota en el rio Duero en Zamora, a unos 40 metros de la orilla y dando como punto de referencia el Hospital Provincial.
El 1-1-2 da aviso al Centro Coordinador de Emergencias, al Cuerpo Nacional de Policía (C.N.P.), a Policía Local de Zamora, a los Bomberos de Zamora y a emergencias sanitarias – Sacyl, que envía al lugar personal médico.
Los bomberos rescatan el cuerpo sin vida de un varón de unos 40 o 50 años.
