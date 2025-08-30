Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Duero, a la altura del hospital Provincial de Zamora

Se trata de un varón de entre 40 y 50 años de edad

Los bomberos en la búsqueda de una persona desaparecida en el Duero en Zamora.

Los bomberos en la búsqueda de una persona desaparecida en el Duero en Zamora. / J. F. (Archivo)

F. E.

Esta mañana se ha rescatado un cuerpo sin vida de un hombre de entre 40 y 50 años en el río Duero en Zamora. La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibe una llamada a las 8.47 horas que informa de la presencia de un cuerpo que flota en el rio Duero en Zamora, a unos 40 metros de la orilla y dando como punto de referencia el Hospital Provincial.

El 1-1-2 da aviso al Centro Coordinador de Emergencias, al Cuerpo Nacional de Policía (C.N.P.), a Policía Local de Zamora, a los Bomberos de Zamora y a emergencias sanitarias – Sacyl, que envía al lugar personal médico.

Noticias relacionadas y más

Los bomberos rescatan el cuerpo sin vida de un varón de unos 40 o 50 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents