Formalizado el contrato de los trabajos finales del Banco de España de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha formalizado esta semana el contrato de las obras finales de adecuación de espacios y modernización de las instalaciones de la antigua sede del Banco de España de la ciudad, para acondicionarlas como dependencias de la Policía Municipal y del Archivo del Ayuntamiento.

Eso significa que antes de un mes deberá firmarse el acta de replanteo de las obras y a partir de entonces la empresa adjudicataria, Contratas y Obras San Gregorio, tendrá tres meses para ejecutar los trabajos. Eso sitúa la finalización total de las obras antes de que concluya este año, aunque luego habrá que efectuar el equipamiento del edificio, que es objeto de otro contrato que se va a licitar de nuevo. Los remates en el Banco de España tendrán un coste de 586.684 euros, IVA incluido.