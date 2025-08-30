En Directo
DIRECTO | El incendio de Porto permanece estable en la mayor parte del perímetro y baja a nivel 1
Desconfinado el pueblo de San Ciprián
Continúan las restricciones al baño en el Lago de Sanabria y sigue cortada la Z-103 desde San Martín de Castañeda a la laguna de los Peces
El incendio de Porto ya habría quemado 16.000 hectáreas
Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.
Buena evolución del incendio de Porto
Nunca mejor dicho. Soplan vientos favorables en la evolución del incendio de Porto, pero la experiencia a lo largo de todos los días, desde su inicio el 14 de agosto, imponen cautela. Precisamente porque el viento no deja de soplar por la tarde y eso complica la extinción del fuego, ya en nivel 1.
José Luis Gutiérrez, director técnico de extinción, ha informado desde el Puesto de Mando Avanzado situado en la Casa del Parque de Rabanillo. "En el único frente activo, una pequeña parte entre San Ciprián y La Baña, por la mañana se pudo trabajar muy bien contrafuegos, asegurando un ochenta por ciento".
Confirmación del descenso a nivel 1
Imágenes de la devastación
Así se ve Sanabria quemada desde el aire.
Marcha pacífica por los incendios
La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León convocó este viernes una marcha pacífica con punto de partida desde la Plaza de la Regla de León, que se celebrará el próximo sábado, 6 de septiembre, con el objetivo de exigir “con contundencia” que el operativo de prevención y extinción de incendios forestales sea “profesional, cien por cien público y estable”, para lo que consideran “ineludible” el cese inmediato del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería.
En un comunicado recogido por Ical, los trabajadores lamentaron que llevan “años” denunciando a la Junta de Castilla y León su “temeraria escasez de medios humanos” para detectar y enfrentar los incendios, a pesar de ser “una cuestión crucial para que un incendio no se descontrole”, así como “la precariedad, la penuria y la falta de formación” que “disminuye la efectividad del dispositivo y favorece la fuga de personal experimentado”, informa Ical.
Libertad provisional con internamiento psiquiátrico
El Juzgado de Instrucción número uno de Ponferrada, en funciones de guardia, acordó hoy la libertad provisional con la medida cautelar de internamiento en la Unidad de Psiquiatría del Hospital del Bierzo tras no haber sido posible tomarle declaración debido a su estado de salud para el hombre de 20 años detenido ayer como presunto autor del incendio forestal declarado en Berlanga del Bierzo.
Un agente medioambiental vio al joven, que está siendo investigado por un delito de incendio forestal, salir de la zona donde se inició el incendio, tras lo que un pelotón de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil de Zaragoza procedieron a su detención a pesar de intentar darse a la fuga ante la presencia de la patrulla.
PSOE comparecencia en las Cortes
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, responsabilizó este viernes en las Cortes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de las “tragedias” que son consecuencia de los incendios, con “hechos incontestables que constatan su absoluta incompetencia”, y entre los que mencionó las muertes de voluntarios en la extinción de los fuegos, las miles de hectáreas calcinadas, las viviendas y la “precarización” en la que mantiene el operativo de prevención y extinción.
Incidió en que al presidente "solo le queda dimitir".
Mañueco en las Cortes
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este viernes en su comparecencia en las Cortes autonómicas la respuesta “desde el minuto uno y sin regatear ningún esfuerzo” del “buen operativo” autonómico de lucha contra el fuego, que se ha enfrentado este verano a una situación “nunca vista” con la proliferación de incendios hasta sumar 348 en apenas 23 días.
Además, ha pedido “elevar el debate” a todos los grupos políticos: “No creo que sea momento de intentar obtener réditos partidistas ni de hacer política con los incendios, sino de hacer políticas para afrontar los incendios”.
Protesta
Agentes y bomberos forestales han protagonizado este viernes una ruidosa protesta a las puertas de las Cortes regionales para reclamar a la Junta un operativo público y permanente todo el año y pedir la dimisión del presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el director general de Medio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz.
Comparecencia Mañueco
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparece en las Cortes para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios.
El incendio de Porto baja a nivel 1
Muy buenas noticias desde Sanabria. El incendio de Porto baja a nivel 1 y se decreta el fin del confinamiento en San Ciprián. Así lo ha confirmado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada.
De momento sí que se mantienen las limitaciones de baño y de uso de embarcaciones en el Lago de Sanabria y permanece tambien cortada la Z-103 desde San Martín de Castañeda hasta la laguna de los Peces.
