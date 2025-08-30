DIRECTO | El incendio de Porto permanece estable en la mayor parte del perímetro y baja a nivel 1

Buena evolución del incendio de Porto

Nunca mejor dicho. Soplan vientos favorables en la evolución del incendio de Porto, pero la experiencia a lo largo de todos los días, desde su inicio el 14 de agosto, imponen cautela. Precisamente porque el viento no deja de soplar por la tarde y eso complica la extinción del fuego, ya en nivel 1.

José Luis Gutiérrez, director técnico de extinción, ha informado desde el Puesto de Mando Avanzado situado en la Casa del Parque de Rabanillo. "En el único frente activo, una pequeña parte entre San Ciprián y La Baña, por la mañana se pudo trabajar muy bien contrafuegos, asegurando un ochenta por ciento".

Más información, aquí