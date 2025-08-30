Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

DIRECTO | El incendio de Porto permanece estable en la mayor parte del perímetro y baja a nivel 1

Desconfinado el pueblo de San Ciprián

Continúan las restricciones al baño en el Lago de Sanabria y sigue cortada la Z-103 desde San Martín de Castañeda a la laguna de los Peces

El incendio de Porto ya habría quemado 16.000 hectáreas

Vista del humo del foco de San Ciprián del incendio de Porto desde Puebla de Sanabria

Vista del humo del foco de San Ciprián del incendio de Porto desde Puebla de Sanabria / Araceli Saavedra

LOZ

Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents