Detenido un conductor que huyó del accidente en el que murió un motorista a las afueras de Zamora

La Guardia Civil de Zamora ha detenido a una persona en relación con el accidente de tráfico con un fallecido que tuvo lugar a mediodía de este viernes en la carretera CL-605, a las afueras de Zamora, poco antes de la rotonda elevada sobre la A-66, concretamente a la altura de la gasolinera Moraoil.

En principio la detención vendría motivada por una presunta omisión del deber de socorro, al encontrarse en el lugar, pero no parar para socorrer a los heridos, una conducta que, en caso de probarse, está tipificada como delictiva. Este tercer vehículo habría estado implicado de alguna manera en el accidente, pero se dio a la fuga, aunque dejando en el lugar parte del paragolpes del vehículo y la matrícula, lo que facilitó su localización.

A falta de un relato oficial sobre lo sucedido todo parece indicar que la moto, en la que circulaban un hombre de 55 años y una mujer de 53 años venía de la rotonda elevada de la A-66 y se dirigía a la gasolinera. Cuando se pararon para girar hacia la estación de servicio, maniobra prohibida por una línea continua (hay que llegarse hasta la rotonda siguiente para cambiar de sentido y entrar por el otro carril), la ambulancia que venía detrás pudo arrollar a la moto, produciéndose una colisión por alcance. Un tercer vehículo pudo verse involucrado en el accidente y dejó restos en las inmediaciones, aunque se había dado a la fuga. Se desconoce si este tercer vehículo pudo tener alguna relación con las heridas sufridas por los motoristas, cuestión que deberán dilucidar las declaraciones de los testigos, como el conductor de la ambulancia y otras evidencias.

Falta, por tanto, por conocer la implicación de este tercer vehículo en el accidente, que terminó con un fallecido, el motorista, y una herida grave, su acompañante, así como la sucesión de los hechos que dieron lugar a que se produjera la colisión por alcance.

