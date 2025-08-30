Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conciertos en terrazas de Zamora: actuaciones del fin de semana del 30 y 31 de agosto

Seis espectáculos animan el ambiente en los bares de la ciudad

Conciertos en Zamora durante el fin de semana de agosto del Terraza Fest.

Conciertos en Zamora durante el fin de semana de agosto del Terraza Fest. / TF

Ana Arias

Agosto se despide con música y humor. La programación del festival 'Frescos y Combinados Terraza Fest' cierra el octavo mes del año con las siguientes actuaciones gratuitas en bares de Zamora.

Sábado 30 de agosto

13.15 – 15.00 horas. Coctelería Vermutería Varone. Marcelo Champagnier (Cantautor)

21.00 – 23.00 horas. Bar Verdant. Salamandras al Son (Agrobeat Lounge Ambient)

21.00 – 23.00 horas. Cafetería/Bar/Heladería San Juan. DéjàVu (Pop Rock 80/90)

21.30h – 23.30 horas. La Pinta de Oro. Preso (Rumba Punk)

21.30h – 23.30 horas. Merendero El Panadero. Julio Farnos (Monólogos)

Noticias relacionadas y más

Domingo 31 de agosto

21.00 – 23.00 horas. Pub Numancia. Mario Cea & Santi Tamariz (Clásicos del Rock)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents