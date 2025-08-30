Conciertos en terrazas de Zamora: actuaciones del fin de semana del 30 y 31 de agosto
Seis espectáculos animan el ambiente en los bares de la ciudad
Agosto se despide con música y humor. La programación del festival 'Frescos y Combinados Terraza Fest' cierra el octavo mes del año con las siguientes actuaciones gratuitas en bares de Zamora.
Sábado 30 de agosto
13.15 – 15.00 horas. Coctelería Vermutería Varone. Marcelo Champagnier (Cantautor)
21.00 – 23.00 horas. Bar Verdant. Salamandras al Son (Agrobeat Lounge Ambient)
21.00 – 23.00 horas. Cafetería/Bar/Heladería San Juan. DéjàVu (Pop Rock 80/90)
21.30h – 23.30 horas. La Pinta de Oro. Preso (Rumba Punk)
21.30h – 23.30 horas. Merendero El Panadero. Julio Farnos (Monólogos)
Domingo 31 de agosto
21.00 – 23.00 horas. Pub Numancia. Mario Cea & Santi Tamariz (Clásicos del Rock)
