Comienza la construcción "Lego" que agiliza el nuevo parque de bomberos

Es una construcción tipo Lego y ese sistema de unión de piezas prefabricadas va a ahorrar considerablemente el plazo de ejecución de la obra frente a los retrasos que acumulaba esta infraestructura por otros condicionantes.

Los trabajos de construcción del nuevo parque de bomberos de la ciudad, que se empezaron "en falso" el pasado año y que hubo que paralizar al inicio por errores en el proyecto que no quedaron corregidos hasta modificarse en marzo de este año, han cogido este viernes ritmo de crucero. Lo han hecho gracias al nuevo sistema de construcción que se utiliza en la obra, mediante bloques prefabricados que se ensamblan en la parcela en la que se ubican las instalaciones, en la avenida Cardenal Cisneros, junto al Centro de Transportes y el Centro de Conservación de Carreteras de la Red Estatal.

Una gran grúa se ha instalado para mover esos bloques, que se irán uniendo unos a otros, para conformar el edificio administrativo que incluye el gimnasio y los dormitorios en los que descansan los bomberos en cada turno de 24 horas, y la zona destinada a hangar de los vehículos de extinción.

En levantar ese edificio de servicios se tardaría, mediante el sistema clásico de construcción algo menos de seis meses, pero con el sistema de bloques prefabricados personalizados para adaptarlos a las necesidades requeridas por el inmueble, el plazo para hacer realizar el edificio se prolongará durante cuatro o cinco semanas, según explica Justo Mateos, el responsable comercial de Prainsa, la empresa encargada de la realización de esos prefabricados para la UTE a la que el Ayuntamiento de Zamora adjudicó las obras, Vilor-Mahoci.

Obras del parque de bomberos. / Prainsa

En poco más de un mes, a principios de octubre estará ya la estructura, el forjado y las fachadas semiarquitectónicas terminadas, incluso una parte de la cubierta, a la que luego se le añadirá un panel tipo sandwich. A esa construcción después únicamente habrá que añadirle la carpintería metálica. Cada uno de los bloques prefabricados de la fachada tiene unos 24 metros cuadrados que se mueven con una grúa y se colocan en su sitio en unos diez minutos y con un menor número de obreros de los que serían necesarios si se utilizara el sistema tradicional de construcción, que implicaría colocar la termoarcilla, enfoscar por delante y por detrás y hacer el acabado final, por lo que se tardaría mucho más tiempo, comenta Justo Mateos.

Este sistema de construcción tiene la ventaja de ser más rápido y tener unos costes preestablecidos que no corren riesgo de dispararse posteriormente por imprevistos, lleva aparejado también unos controles previos y un estudio de ingeniería aportado a la obra que garantiza el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación.

En una segunda fase también se utilizará en la torre de prácticas con la que se completará el nuevo parque de bomberos. Al igual que en este edificio de servicios, la arquitectura industrializada, como se denomina a ese sistema de bloques prefabricados, se utiliza desde hace tiempo en naves industriales y ha comenzado también a usarse en edificios residenciales. De hecho, la empresa de Justo Mateos ha terminado recientemente, mediante ese sistema, la construcción de unas viviendas colaborativas en Ávila promovidas por la Consejería de Industria, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. Se trata de un edificio de cuarenta viviendas en el que han tardado un tiempo récord de cuarenta días en levantarlo, prueba de lo ágil de este tipo de construcción similar a los Lego por utilizar bloques que se ensamblan uno con otro.

El sistema constructivo permitirá desatascar y pisar el acelerador para hacer realidad el nuevo parque de bomberos. Se trata de un proyecto municipal que ha sufrido diferentes vicisitudes antes de que vaya a ser una realidad y que necesita acometerse con rapidez, ya que el Ayuntamiento de Zamora ha conseguido financiar la mayor parte de su coste con fondos europeos que tienen unos plazos máximos de ejecución.

Demoras y financiación

El Consistorio zamorano adjudicó las obras en diciembre de 2023 a la UTE formada por Mahoci y Vilor después de que un año antes la anterior adjudicataria renunciara a acometer el proyecto. Ese retraso que se sumaba a otros anteriores y a una licitación fallida posterior, sirvió al menos para que el Ayuntamiento captara fondos europeos para financiar los trabajos y sufragar con ellos buena parte de su coste.

Con esos fondos europeos asegurados, hace un año y ocho meses el Ayuntamiento adjudicó definitivamente una obra que inicialmente tenía un plazo de ejecución de 18 meses, pero que no se iniciaron hasta finales de mayo de 2024. Sin embargo, unas semanas después fue necesario paralizar los trabajos tras descubrir un fallo en el proyecto, lo que hizo necesario que en marzo de este año se aprobase un modificado del proyecto que elevaba en 688.408 euros el presupuesto base de licitación, un 19,95% más, al límite del máximo legal, y que ampliaba el plazo de ejecución en cuatro meses y medio.

El nuevo parque de bomberos de la ciudad dispondrá de unos 2.700 metros cuadrados en una parcela de unos 7.300. Además de las cocheras y el edificio de servicios en el que los bomberos pasarán sus turnos de 24 horas, las instalaciones incluirán una torre de maniobras de nueve pisos con una antena de telecomunicaciones que llegará a los 25 metros de altura.

