Los amigos de Lobo reclaman el centro de arte de Zamora en su aniversario
La Asociación que lucha por convertir el Castillo en el edificio de referencia del escultor, conmemora los 32 años de su fallecimiento
"Otro aniversario frustrado para Lobo y para Zamora". Los amigos del escultor de Cerecinos de Campos conmemoran el 32 aniversario del fallecimiento del artista reivindicando la construcción del centro de arte en el Castillo, un edificio que albergaría tanto la obra del artista zamorano junto con otras actividades culturales.
El proyecto del Ayuntamiento de Zamora, sin embargo, es habilitar el actual cuartel de la Policía Municipal para establecer el Museo Lobo en cuanto los agentes pasen al Banco de España.
La Asociación de Amigos de Baltasar Lobo ha organizado dos visitas guiadas de la Ruta Espacios Lobo por Chiara Spotoletti, para conocer el almacén del legado del escultor en el Museo Provincial de Zamora, a continuación la colección Permanente en la Casa de los Gigantes y, para finalizar, las esculturas monumentales en los jardines de Baltasar Lobo y la liza del Castillo. Las visitas serán el miércoles 3 de septiembre a partir de las 11.30 y las 17.30 horas, con inscripción en amigosbaltasarlobo@gmail.com.
