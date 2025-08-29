El robo de joyas a una mujer apunta a su cuidadora

La Policía Nacional investiga un nuevo robo de joyas en el domicilio de una mujer, caso en el que parece haber cobrado fuerza que la responsable de la sustracción de esos artículos de valor sería la persona encargada de cuidar y asistir a la víctima. Los indicios apuntarían a que el delito lo cometió alguien con acceso al interior del piso de la mujer, por lo que tendría que ser alguien del entorno más cercano la víctima. Descartada la familia, todo llevaba hacia la empleada.

Las pruebas reunidas tras la entrada y registro en la vivienda de la sospechosa habrían permitido afianzar la hipótesis de que la autora del robo era la cuidadora, por lo que se la investiga, indican fuentes consultadas. El caso, no obstante, está en una fase preliminar, puesto que la detención se produjo hace menos de 72 horas y no ha trascendido el valor al que asciende los artículos robados.

Sería la familia de la perjudicada la que descubrió que faltaban joyas en la casa de la mujer a la que asiste la acusada de habérselas llevado. Tampoco ha trascendido si la presunta ladrona trató de vender los artículos de valor que desaparecieron en la casa de la mujer a la que cuidaba.

La Policía Nacional había realizado ya sus pesquisas antes de detener a la empleada, acción que llevó a cabo solo tras interrogarla para atar cabos. La orden judicial de entrada y registro en el domicilio de esta trabajadora llegaría después de su comparecencia en la Comisaría de Zamora, apuntan las mismas fuentes.

Otros casos

Aunque estos casos no son habituales, ha habido ya varios juicios que han terminado en condena para las cuidadoras. El último juicio celebrado en la Audiencia de Zamora en la primavera pasada acabó con una sentencia en la que se establecían dos años de prisión y la devolución de 27.940 euros que, en este caso, la mujer condenada había sustraído de la cuenta de la anciana de 90 años de Benavente a la que cuidaba.

Para conseguir esas cantidades, la empleada de hogar logró tener acceso a las cartillas para poder manipular las cuentas bancarias sin levantar sospechas, siempre acompañada por la anciana. Esta sentencia fue confirmada ya por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con los mismos argumentos que expuso la Audiencia tras la celebración del juicio.

En el aire, ha quedado otro juicio porque la mujer que denunció a su cuidadora murió antes de que se celebrara la vista oral en el Juzgado de lo Penal. Las anciana había denunciado el robo de joyas y objetos de valor.n

